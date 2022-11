La route 4 vers Tofino va rouvrir dans les deux sens en 2023

Les automobilistes pourront bientôt circuler dans les deux sens sur la route 4 vers Tofino et Ucluelet sur la côte ouest de l'île de Vancouver après plus de trois ans de travaux d’amélioration du tronçon Kennedy Hill.

La route 4 est le seul corridor est-ouest de l'île de Vancouver qui dessert cette région et plusieurs communautés autochtones.

Selon un communiqué du ministère des Transports de la Colombie-Britannique, le projet est achevé à plus de 90 % et que si le temps le permet, les deux voies ouvriront début 2023.

La route a été redressée et aplanie, avec une meilleure visibilité, des voies de circulation et des accotements plus larges, ainsi que de nouvelles barrières en bordure de route entre la route et le lac Kennedy , peut-on lire.

Selon la province, un système de drainage amélioré a été installé pour répondre aux nouvelles normes qui augmentent la résilience au changement climatique.

De plus, les automobilistes auront accès à une nouvelle aire de repos avec toilettes et belvédère.

Selon le ministère des Transports, lorsque les deux voies seront ouvertes, les impacts sur la circulation seront réduits à des fermetures nocturnes et à des interruptions mineures pendant la journée jusqu'à l'achèvement du projet au printemps.