La Fondation franco-albertaine de Calgary célèbre ses boursiers et ses donateurs

En marge du Francothon 2022 et sous le thème : « Ensemble pour l’avenir! » , la section calgarienne de la Fondation franco-albertaine a organisé une célébration de la remise des chèques aux récipiendaires de bourses et de dons de la communauté scolaire francophone.

La cérémonie de mardi a eu lieu en présentiel à l’École Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Calgary après deux années d'événements virtuels.

Elle a permis de remercier les donateurs, à l’image du Bureau de Visibilité de Calgary ( BVC ) qui célèbre son 10e anniversaire et qui a remis au Conseil scolaire FrancoSud la totalité du solde de son Fonds Suzanne de Courville Nicol, soit la somme de 22 760 $.

Selon le vice-président du BVC , Dany Côté, la décision est motivée par la fermeture du bureau de l'organisme à Calgary et le respect de l’esprit de son cofondateur, Roger Lalonde, d'appuyer les élèves francophones à poursuivre des études supérieures.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon Dany Côté, la décision du bureau de Visibilité à Calgary de donner deux chèques de 11 380 $, est motivé par la fermeture du bureau de l'organisme à Calgary et le respect de l’esprit de son cofondateur, Roger Lalonde, d'appuyer les élèves francophones à poursuivre des études supérieures. Photo : Gracieuseté Dany Côté.

Deux chèques de 11 380 $ chacun ont été remis respectivement aux représentants de l'École Sainte-Marguerite-Bourgeoys et l’École de la Rose Sauvage. Ils serviront à alimenter les fonds des finissants des deux établissements scolaires pour des bourses d’études postsecondaires.

Dany Côté, qui a remis les chèques, estime que le geste de son organisme met le point final aux plus grands succès du bureau de Visibilité à Calgary dont la mission et la raison d’être furent d’augmenter et soutenir la visibilité de la francophonie à Calgary.

La jeunesse est notre avenir , a-t-il ajouté.

Pour la coordinatrice du Francothon Calgary au Conseil scolaire FrancoSud, Lorraine Robinson, la cérémonie est une occasion de souligner la générosité des organismes donateurs : C’est vraiment un beau cadeau qu’on reçoit du bureau de Visibilité de Calgary.

Quand on reçoit deux chèques de 11 000 $, c’est très important de prendre le temps de bien remercier les donateurs , ajoute-t-elle.

Le Francothon de Calgary ne pouvait se tenir cette année pour des raisons logistiques , explique la coordinatrice du Francothon Calgary, Lorraine Robinson.

Le but n'était pas de faire un Francothon, dit-elle. On a fait la publicité par affiches dans notre communauté pour encourager des dons au Francothon qui aura lieu vendredi. Mais ce soir le but c'est de faire l'appréciation en faisant cette remise de chèques.

Le total des chèques distribués aux récipiendaires durant la soirée est d'environ 35 000 $.

Le montant final des dons reçus par la section calgarienne de la Fondation franco-albertaine sera connu durant la grande soirée du Francothon à Edmonton vendredi.