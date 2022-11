Une course en solitaire à la chefferie du NPD ontarien

Quelques-uns de ses collègues, dont Mamakwa, Chris Glover et Wayne Gates, ont affirmé mardi qu’ils y réfléchissaient. Mais il n’est pas facile de se lancer alors que la date limite du 5 décembre approche rapidement.

Le parti exige que les candidats recueillent la signature de 100 membres, dont au moins la moitié sont des femmes, des personnes non binaires ou des membres des communautés LGBTQ . Le quart doit provenir de groupes de la diversité raciale, des communautés noires ou autochtones par exemple.

Les signataires doivent aussi être de plusieurs régions.

Les candidats doivent faire un paiement de 55 000 $ avant la date limite et ne peuvent recueillir des dons tant qu’ils ne sont pas inscrits officiellement.

Marit Stiles, qui représente la circonscription torontoise de Davenport, est la seule candidate inscrite jusqu’ici et a obtenu l’appui de sept membres du caucus néo-démocrate.

Elle a déclaré mardi qu’elle aimerait beaucoup qu’il y ait une véritable course au leadership. J’aimerais pouvoir débattre, mais je ne peux pas débattre avec moi-même. Ou peut-être bien que je peux , a-t-elle lancé à la blague.

Mais mon équipe et moi sommes concentrés sur l’objectif : avancer, bâtir le parti, recruter autant de membres que possible et commencer à nous organiser pour défaire [Doug] Ford en 2026.

Mme Stiles était porte-parole de son parti en matière d’éducation, un rôle qu’elle a abandonné pour se lancer dans la course. Elle a précédemment été conseillère scolaire et présidente du NPD fédéral.

Depuis l’annonce de sa candidature en septembre, elle raconte s’être promenée un peu partout dans la province. Elle veut concentrer son attention sur ceux qui se sont abstenus lors des dernières élections provinciales, où le taux de participation était d’environ 43 %.

On les a tenus pour acquis , déplore-t-elle. On leur a répété que la crise que nous traversons en santé et en éducation fait partie des choses normales. Non, ce n’est pas normal.

La précédente chef du NPD , Andrea Horwath, a démissionné le 2 juin, soir de la défaite de son parti aux élections ontariennes. Mme Horwath est devenue mairesse de Hamilton le mois passé.

Elle dirigeait le parti depuis 2009, le faisant passer de troisième parti à l’opposition officielle en 2018. Le NPD a toutefois vu son nombre de sièges diminuer lors des élections de juin.