Cannabitibi sème son cannabis artisanal sur les tablettes de la SQDC

Cannabitibi, une entreprise familiale d’Amos, fait son entrée sur le marché québécois avec son premier produit, le DLYS Preissac. Celui-ci est disponible dans toutes les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) depuis la mi-octobre.

Nous sommes en opération officielle depuis mars 2022, mais c’est un projet qui date depuis beaucoup plus longtemps. Je suis un entrepreneur dans l’âme, un gars aux multiples métiers, et j’ai toujours adoré tout ce qui touche aux plantes à la base. J’ai un ami qui a lancé Cultures Angers avec son frère, et ça m’a donné l’idée , raconte Serge Lapointe, président-directeur général de Cannabitibi.

Des plants mères, des clones et des boutures de cannabis chez Cannabitibi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cette idée a germé au début de l’année 2019. L’ancien entrepreneur en construction a fait ses apprentissages avec une licence personnelle de production de cannabis et il s’est découvert une véritable passion. Avec l’accompagnement du consultant MindiCANNA, il a monté son projet sur une terre agricole d’Amos avec des partenaires financiers privés et l’implication de sa famille.

L’entreprise a décroché sa licence de microproducteur de Santé Canada en février dernier. Celle-ci limite sa surface de production à 200 mètres carrés, soit l’équivalent d’un court de tennis.

La salle de floraison chez Cannabitibi. L'éclairage jaune imite la couleur de la lumière du soleil. Photo : Gracieuseté

Une fleur équilibrée

Cannibitibi fait son entrée dans le marché avec une fleur équilibrée produite à partir d’une souche Royal Medic, avec 6 à 7 % de CBD, et 8 à 10 % de THC, la première distribuée par le collectif DLYS. Elle privilégie donc les effets relaxants du CBD, tout en offrant une sensation modérée d’euphorie du THC. Une formule hybride qui propose une façon différente de vivre le cannabis, selon Serge Lapointe.

« Je crois vraiment que c’est un produit qui est l’avenir du cannabis. Le côté CBD, qui est très fort dans le Royal Medic, et dans mes autres souches aussi, permet une relaxation, une détente et un sommeil très libérateur. C’est bon contre l’angoisse. Et tu n’as pas le nuage dans la tête trop fort. » — Une citation de Serge Lapointe, PDG de Cannabitibi

Serge Lapointe procède ici à l'effeuillage sur des plants de cannabis. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cultivé en terre

Serge Lapointe privilégie aussi la culture du cannabis en terre à la culture hydroponique largement répandue chez les micro-producteurs.

Je suis un peu de la vieille école. J’ai toujours apprécié la terre, qui donne une sécurité. Elle va toujours garder une humidité. Et quand tu prends le temps d’arroser plante par plante, tu regardes plante par plante toutes les fois. Donc, tu assures un meilleur suivi de ton plant. Tu t’assures de savoir s’il y a un problème , explique-t-il.

Cette méthode ouvre aussi la porte à une éventuelle certification biologique qu’il aimerait bien décrocher à court ou moyen terme.

La fleur de cannabis de souche Royal Medic produite par Cannabitibi. Photo : Gracieuseté

Serge Lapointe consacre beaucoup de temps à la gestion et aux opérations de l’entreprise. Il a aussi impliqué sa mère et sa sœur, qui lui donnent une aide ponctuelle. Il croit qu’à terme, sous sa forme actuelle, Cannabitibi fera travailler quatre personnes, dont une à temps partiel. Il n’écarte pas la possibilité de prendre éventuellement de l’expansion.

Un effet d’entraînement

Cannabitibi rejoint les Amossoises MindiCANNA, Cultures Angers et AMDJ-canna ainsi que la Valdorienne Botanext au sein du collectif des producteurs de cannabis artisans du Québec DLYS de ROSE ScienceVie.

L’Abitibi-Témiscamingue compte donc cinq des 11 membres du regroupement, une proportion qui peut s’expliquer par la présence pionnière à Amos du micro-producteur et consultant MindiCANNA, le premier à avoir obtenu sa licence au Québec, en 2020.

Daniel Lessard, cofondateur de MindiCANNA, dans une salle de floraison. Photo : Gracieuseté

MindiCANNA s’est tout de suite installé avec pignon sur rue à Amos, donc probablement qu’on a eu un genre d’effet domino sur les demandes de licences, parce que le service était accessible rapidement et à proximité , reconnaît d’emblée le cofondateur Daniel Lessard.

M. Lessard croit que l’ouverture de la Ville d’Amos facilite aussi l’implantation de micro-cultures de cannabis sur son territoire, en plus de rendre des terrains disponibles.

Chaque micro-producteur peut créer de quatre à sept emplois.