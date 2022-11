Le NPD du Yukon veut instaurer un programme universel de congé de maladie payé

Le gouvernement semble prêt à aller de l’avant sur ce point.

De nombreux Yukonnais se retrouvent sans recours lorsqu'ils tombent malades, indique la leader parlementaire du NPD, Emily Tredger. Cela, dit-elle, aggrave le risque que ces personnes viennent propager un virus lorsqu'elles se rendent au travail à un moment où la grippe et les virus respiratoires sont en augmentation.

« Peu importe où vous travaillez, vous devriez avoir droit à des jours de congé de maladie payés. » — Une citation de Emily Tredger, leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique du Yukon

Depuis près de deux ans, le gouvernement territorial comptait une politique similaire, mais elle s’applique uniquement aux travailleurs contractant la COVID-19 et elle arrive à échéance le 31 mars.

La demande du NPD survient alors que d’autres gouvernements, comme ceux de la Colombie-Britannique et du fédéral, augmentent leur programme de congé de maladie payé. Emily Tredger souhaite que le Yukon ait un programme universel de 10 jours de maladie payés.

Nous savons que c’est ce qui rend les travailleurs plus productifs et les entreprises plus productives , soutient-elle en ajoutant que le plus longtemps que le gouvernement attend, plus le vide créé est grand.

Les maladies ne vont pas disparaître, elles existeront toujours , dit-elle.

La création d’un programme universel de congé de maladie durant la pandémie était l’une des conditions de l’accord signé entre les libéraux et le NPD à la suite des élections territoriales qui ont mené à un gouvernement libéral minoritaire.

Le ministre du Développement économique, Ranj Pillai, ne peut promettre qu’un programme sera mis en place d’ici le mois de mars, mais il assure que du travail est fait en coulisse avec le secteur privé.

Je pense que, pour le moment, les discussions tournent autour de qui payera pour ce programme [...] c’est une question de financement , dit-il.

D'après lui, un programme universel dépend de plusieurs facteurs incluant son coût et son échelle. Il faut également s’assurer de ne pas doubler des programmes similaires déjà existants, comme le programme fédéral qui entrera en vigueur le 1er décembre.

D'après les informations de Julien Gignac