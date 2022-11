Des membres de la communauté LGBTQ + s'indignent de la tenue de la Coupe du monde au Qatar et de l’absence d’efforts pour souligner l’inclusivité dans le sport.

Organiser une Coupe du monde dans un pays qui condamne l’homosexualité a l’effet d’une gifle pour plusieurs membres de la communauté LGBTQ + qui militent depuis des années pour être reconnus dans le monde du soccer.

Kyle Jonathon vient de fonder un tout nouveau club LGBTQ , le Toronto City Football Club. Cette initiative est le résultat d’un long cheminement personnel.

À la fin de mon secondaire, j’ai eu des propositions pour aller jouer en Angleterre ou en Belgique. Mais je n’étais pas à l’aise avec ma sexualité et l’homophobie que je voyais là-bas. J’ai finalement fait mon propre chemin et j’ai réalisé qu'être gai ne voulait pas dire que je n’avais pas le droit d’aimer le sport et d’être bon en sport , raconte-t-il.

Kyle Jonathon aimerait que les futures générations de jeunes joueurs de soccer issus de la communauté LGBTQ n'aient plus peur d'aller jouer professionnellement. Photo : Radio-Canada

Toutefois, s’il milite au quotidien pour que d’autres comme lui puissent déployer sans honte leur potentiel sportif, il se désole que cela ne résonne pas dans les hautes sphères du soccer professionnel.

On fait un pas en avant et deux pas en arrière. On a l’impression que tout le travail qu’on fait d’inclusivité ne se répercute pas en haut , constate-t-il avec amertume.

Pour Danielle Waters, directrice de la ligue de soccer féminine et lesbienne Pink Turf, l’affront est encore plus grand.

Elle a été particulièrement choquée des propos du président de la FIFA en amont de l’ouverture de la compétition.

Gianni Infantino a en effet dit, dans un discours qui en a étonné plusieurs, [se sentir] gai, [se sentir] handicapé, [se sentir] travailleur migrant . L’analogie est malvenue pour un homme de sa condition, selon Danielle Waters.

De dire "je suis handicapé, je suis gai", c’est à des années-lumière de la réalité. Je pense que c’est une honte que quelqu’un qui dirige la FIFA dise une telle chose , s’indigne-t-elle.

Elle regrette aussi que les joueurs qui comptaient initialement porter des brassards en signe de soutien au mouvement LGBTQ se soient rétractés après que la FIFA les ait interdits.

Je pense que c’est une honte que les joueurs aient abandonné l'idée de porter un brassard pour une petite amende. Certains font 41 millions de dollars en une année , souligne-t-elle.

Danielle Waters préfère regarder les matchs de l'équipe féminine de soccer du Canada, qu'elle trouve plus performante. Photo : Radio-Canada

Du côté de l’organisme You Can Play Project, qui milite pour l’inclusion dans le sport, on regarde vers l’avenir.

Cette Coupe du monde nous dit qu’il va y avoir beaucoup de travail à faire après ces quatre semaines. Quand on voit ce qui s’est passé cette semaine, on se gratte la tête. Beaucoup de décisions sont à côté de la plaque et ce n’est pas là où on doit aller , remarque le vice-président David Palumbo.

L’organisation a toutefois signé un important accord de collaboration avec Soccer Canada pour quatre ans, avant le début de la Coupe du monde.

Kyle Jonathon veut cependant croire en ce sport qu’il aime et regarde malgré tout les matchs, pour la performance des joueurs.

Je veux quand même soutenir les joueurs. J’ai joué avec certains. Mais j’ai hâte de voir la Coupe du monde chez nous.

Avec les informations de Raphaël Guillemette