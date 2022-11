De nouveaux outils pour sensibiliser aux effets du cannabis

Elle sera déployée partout dans la région, dans les écoles et les festivals.

La campagne propose une série d'activités et de simulations. Par exemple, des lunettes spéciales recréent les effets du cannabis et sont utilisées, notamment, pour tenter d’attraper une balle qui est lancée.

On veut vraiment avertir tous les styles de consommateurs, tous les groupes d'âges, sur les impacts que peut avoir le cannabis, sur les précisions entourant la loi, sur tous les concepts entourant la santé physique, la santé psychologique, la santé psychosociale aussi, lorsqu'on peut perdre des amis par exemple, qu'est-ce qui peut arriver dans ma vie quand je fais des abus de cette substance-là , a expliqué Luc Tardif, porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS).

Il existe plusieurs masques qui permettent de simuler différentes visions. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Plusieurs outils sont déployés. Dans les écoles, les jeunes pourront répondre à un questionnaire sur la plateforme Kahoot. Des tablettes électroniques ont d'ailleurs été achetées pour favoriser la participation du plus grand nombre, sans égard à la classe sociale ou au revenu. Ils pourront aussi faire des activités pour tester leur mémoire.

C'est nous qui nous sommes proposés pour héberger tout le matériel de la campagne. C'est quand même beaucoup de matériel. On s'occupe également de faire la réservation , a mentionné Julie Lavoie, directrice de l'Association des parents d'ados du Fjord.

L'objectif de la collaboration est d'assurer le plus grand déploiement possible à la campagne pour inciter les consommateurs à adopter des comportements responsables.

Les jeunes des écoles peuvent participer à un questionnaire Kahoot. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Il y a un changement au niveau des méthodes, beaucoup, de consommation, ce n'est plus nécessairement les mêmes manières qu'avant. On va parler entre autres du wax pen , a indiqué Pier-Olivier Tremblay, président du Comité régional en prévention des dépendances du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Récemment, le SPS avait d’ailleurs appelé à la vigilance sur ce type de vapoteuse à la concentration beaucoup plus élevée de THC.

On veut se concentrer sur la clientèle de troisième secondaire, commencer à faire des apparitions dans les festivals, les kiosques au niveau des écoles secondaires, cégeps et universités. [...] Dès l'an prochain, on veut vraiment que ça soit vu le plus possible , a poursuivi Luc Tardif.

En plus de ces endroits, la campagne pourrait éventuellement être déployée dans les milieux de travail. Les outils peuvent aussi être modifiés pour bien évoluer au fil du temps.

Rappelons que la consommation de cannabis est légale depuis 2018 au Canada. Au Québec, l’âge légal pour en acheter et en consommer a été établi à 21 ans. La possession de cannabis est illégale dans les écoles et les universités.

D’après un reportage de Laurie Gobeil