La politique sur l’enseignement à distance en Saskatchewan inquiète les enseignants

La province se prépare à offrir une forme normalisée d'apprentissage en ligne, mais la présidente de la STF , Samanatha Becotte, estime que le projet est très vague.

Nous ne voulons pas construire un avion en plein air , a déclaré la présidente de la STF lors d'une conférence de presse en ligne, mardi.

Selon la présidente de la STF , les enseignants et les parents connaissent mieux leurs besoins locaux. Ainsi, elle estime qu’ils n'ont pas été suffisamment consultés par la province concernant le projet de la province de centraliser l'apprentissage en ligne.

« Nous encourageons le gouvernement à consulter les enseignants, les élèves, les parents et les autres partenaires de l'éducation, à retarder l'échéancier qu'il a annoncé en ce qui concerne le système d'éducation en ligne, et à s'assurer que nous faisons les choses correctement. » — Une citation de Samanatha Becotte, présidente de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan

Nos élèves méritent ce qu'il y a de mieux et ils ont besoin d'un système bien géré, bien financé et bien pensé qui puisse répondre à leurs divers besoins , a-t-elle ajouté.

La présidente de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF), Samanatha Becotte, estime qu'il y a trop de questions sans réponse concernant le projet de la province. Photo : La Fédération des enseignants de la Saskatchewan

Selon Samanatha Becotte, il y a également des défis technologiques tels que la lenteur ou l'absence de service internet qui vont faire souffrir des élèves.

La réponse de la province

Il existe actuellement 33 systèmes scolaires en ligne distincts en Saskatchewan, qui servent environ 4000 élèves.

La centralisation de l'apprentissage en ligne serait plus efficace et offrirait une plus grande variété de cours, selon le ministre de l'Éducation, Dustin Duncan.

Dans un communiqué publié mardi, un représentant du gouvernement a déclaré que le ministère de l'Éducation consulte depuis lors les divisions scolaires et d'autres parties prenantes dans le cadre du processus de planification préliminaire à l'élaboration d'un nouveau modèle d'apprentissage en ligne.

Le nouveau modèle d'apprentissage en ligne offrira un plus grand choix et davantage de possibilités à tous les élèves de la province, tout en veillant à ce que tous les élèves ayant accès à l'apprentissage en ligne reçoivent une expérience éducative cohérente et de haute qualité , peut-on lire dans le communiqué.

Ainsi, le représentant du gouvernement a déclaré que le ministère est en train de déterminer un modèle de financement et de dotation en personnel, notamment.

Avec les informations de Jason Warick