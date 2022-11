Les hôpitaux de Winnipeg toujours sous pression en raison des virus respiratoires

Le personnel voit encore quelques cas de COVID-19, mais le virus respiratoire syncytial (VRS) et l'influenza sont principalement décelés chez les patients, a affirmé la directrice médicale du service des urgences de l'Hôpital pour enfants de Winnipeg, la Dre Elisabete Doyle, lors d'une conférence de presse, mardi.

Depuis le début du mois, le nombre de patients atteints de la grippe a triplé par rapport aux données de novembre 2019.

Nous continuons à voir un volume et une gravité des symptômes chez les [patients aux urgences pour enfants] sans précédent pour cette période de l'année , a déclaré la Dre Doyle.

Jusqu'à présent, 34 patients pédiatriques ont été hospitalisés pour le VRS en novembre - 22 au cours de la semaine dernière - et la majorité des enfants admis pour le VRS sont âgés de moins de trois ans.

La Dre Elisabete Doyle, directrice médicale du service des urgences de l'Hôpital pour enfants de Winnipeg, lors d'une conférence de presse virtuelle le 22 novembre 2022. Photo : Zoom

Lundi, il y a eu 182 visites à l'urgence, menant à 16 hospitalisations. Mardi, sur les 8 patients admis aux soins intensifs, 3 d'entre eux avaient le VRS . La capacité de base de l'unité de soins intensifs pédiatriques avant la pandémie est de neuf lits occupés.

Pour alléger la pression sur les urgences, la Dre Elisabete Doyle recommande aux parents de faire vacciner leur enfant contre la grippe et de traiter les symptômes légers à la maison, notamment par du repos et de l'hydratation.

Une séance d'informations publique sur les virus respiratoires

De hauts responsables de la santé publique au Manitoba animeront une rencontre téléphonique avec des parents, mardi soir. Environ 100 000 parents se sont inscrits pour cette rencontre, qui sera aussi diffusée sur Internet  (Nouvelle fenêtre) dès 19 h.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le docteur Brent Roussin, sera aux côtés de la Dre Elisabete Doyle. Ensemble, ils répondront aux questions sur la prévention et les soins à prodiguer aux enfants.

J'attends ça avec impatience pour savoir comment gérer la grippe, parce que ça devient inquiétant pour les parents surtout , dit Fatimata Thiam.

Cette mère de famille a deux enfants qui souffrent de la grippe. Sa fille de 8 ans est alitée depuis plus d'une semaine et son garçon de 6 ans a contracté le virus il y a 2 jours.

Selon Mme Thiam, cette rencontre arrive à point.

Depuis quelques jours, je me posais la question. Beaucoup d'enfants sont absents des écoles pour cause de maladie, il y a des parents qui ne vont pas travailler parce qu'ils doivent rester avec leurs enfants et personne n'en parle. Je pensais que Doctors Manitoba ou même des infirmières allaient faire un point de presse afin de nous dire ce qui se passe vraiment , dit-elle.

Le pédiatre au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal, le Dr Olivier Drouin, explique que la grippe est plus sévère et est apparue tôt cette saison.

C'est un virus qu'on voit plus pendant la période des fêtes, alors que cette année il est arrivé en octobre. Pour ce qui est du virus respiratoire syncytial, on a aussi une vague plus hâtive qu'à l’habitude , souligne-t-il.

La Dre Elisabete Doyle recommande de garder un enfant avec de légers symptômes grippaux à la maison pour alléger l'urgence de l'Hôpital pour enfants de Winnipeg. Photo : Shutterstock / George Rudy

Quant à leur virulence, le pédiatre indique qu'il y a plusieurs hypothèses. Est-ce qu'il y a une relation avec la COVID-19 ou avec le fait que les enfants ont été moins exposés à ces virus dans les dernières années? Ce sont des hypothèses qui sont étudiées présentement, mais aucune d'entre elles n'est prouvée , note-t-il.

Le Dr Olivier Drouin conseille aux parents d'enfants malades de surveiller certains symptômes.

Des enfants qui urinent moins, qui refusent de s'hydrater, ce sont des signes d'alertes. C'est la même chose avec un enfant qui est léthargique et qui a de la difficulté à rester éveillé, ça peut être un signe qu'on est en train de perdre la bataille , note le docteur Drouin, qui suggère dans ce genre de situation de se rendre aux urgences.

Le Dr Drouin indique que la seule façon d'éviter l'infection, c'est de se laver les mains, bannir tout contact avec les malades et porter un masque en public.

Avec des informations de Darren Bernhardt et d'Abdoulaye Cissoko