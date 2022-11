Baisse importante de l’achalandage dans les centres-villes de Gatineau et d’Ottawa

L’étude sur la mobilité des travailleurs au Canada, réalisée par le Business Data Lab de la CCC, a recensé les données d'une quarantaine de villes au pays avant de parvenir à ces conclusions, explique Michael Harvey, vice-président de la CCC .

Au niveau pancanadien, grosso modo on a le même déplacement [vers les centres-villes] qu’au début de la pandémie, [on note] une petite différence de 7 % de moins , commente-t-il.

L’étude révèle, par contre, qu’entre janvier 2020 et septembre 2022, les déplacements vers le centre-ville de Gatineau ont chuté de presque 75 %.

À Ottawa, la situation n’est pas plus reluisante. Pour cause, la ville d'Ottawa a enregistré une baisse de 45 % des fréquentations dans son centre-ville, au cours de la même période.

La conclusion de l’étude ne surprend pas Marc Chénier, le directeur général du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale.

Le grand coupable de ces chiffres-là, c’est vraiment le télétravail. Les gens restent à la maison, ils préconisent cette méthode de travail là , lance-t-il.

La sur-dépendance du centre-ville par rapport aux fonctionnaires doit être une préoccupation, croit le conseiller municipal de Hull-Wright, Steven Moran.

C’est un problème qui a été identifié il y a longtemps. Mais là, ça devient urgent de diversifier l’économie du centre-ville. Ce qui m’inquiète le plus est que la fracturation de notre économie locale est très difficile en ce moment. Les commerçants me disent qu'ils ont besoin d’aide , a commenté M. Moran.

La CCC a aussi identifié que le télétravail est la première cause de la désertion du centre-ville, ajoute M. Harvey.

Mais pas que, car l’étude montre aussi que les grandes villes canadiennes ont perdu en achalandage au profit des plus petites villes et des banlieues.

Une étude de la Chambre de commerce du Canada révèle que Gatineau est la ville où l'achalandage au centre-ville a le plus diminué au pays depuis le début de la pandémie. Mathieu Nadon s'est entretenu sur les défis entraînés avec Cyril Lauer, co-fondateur du restaurant Les Vilains Garçons et vice-président de Vision Centre-Ville de Gatineau.

M. Chénier préfère se montrer optimiste. Cependant, il en est certain, le télétravail est là pour rester et par conséquent, il faut s’adapter.

On va avoir une augmentation qui va revenir à la normalité, mais ça ne sera jamais là comme avant. Ce sont des éléments qui doivent être pris en compte , dit-il.

M. Moran, de son côté, propose d’augmenter l’offre culturelle, le tourisme, diversifier les raisons des gens qui viennent au centre-ville.[...] on a besoin de diversifier l’offre pour emmener les gens.

Les gouvernements fédéral et provincial ont également un rôle prépondérant à jouer pour redynamiser les centres-villes, poursuit-il.

« Le gouvernement fédéral est le plus grand employeur. On voit que l’absence des fonctionnaires a un gros impact sur notre économie locale. On espère que les gouvernements fédéral et provincial remarqueront ce problème-là et va nous aider. »