Leur fils disparaît : les parents informés neuf jours plus tard

S’ils ont appris que leur fils manquait à l’appel, c’est parce qu’ils n’arrivaient pas à le joindre comme à l’habitude par l’entremise des réseaux sociaux.

Madeleine Jean Mercier et Denis Mercier téléphonent alors à la résidence supervisée où il habite. La propriétaire leur apprend que leur fils manque à l’appel depuis plusieurs jours. Une ordonnance de la cour oblige leur fils à se rapporter tous les jours à cette résidence. Il y reçoit aussi sa médication.

La propriétaire a bien signalé aux policiers la disparition de son résident le 8 novembre, mais ni la résidence où il vit ni l’intervenante du CIUSSS MCQ ni la police n’ont jugé approprié d’aviser ou de s’adresser à la famille afin de le retrouver.

Pourquoi on ne m’a pas contactée? L’intervenante disait que ce n’était pas dans le protocole. On n'avait pas d’affaires à savoir que notre fils était disparu et qu’il n’était pas rentré , a-t-on répondu à Madeleine.

La Sûreté du Québec (SQ) confirme avoir ouvert un dossier pour bris de condition le 8 novembre. Selon son porte-parole, Marc Tessier, un travail d’enquête est par la suite amorcé. La SQ achemine l’avis de recherche aux médias neuf jours plus tard, le 16 novembre.

Le communiqué indique que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité .

Denis et Madeleine, qui n’ont reçu aucun appel de la SQ pour contribuer aux recherches, déplorent que la police se soit passée de leur aide. En fin de compte, les policiers ont pu retrouver l’homme après que les parents aient fourni les coordonnées de deux autres amis.

L’ex-policier de la SQ François Doré soutient que les proches peuvent être d'une grande aide.

Un des premiers réflexes en cours d’enquête, c’est d’appeler les parents [et de leur demander] quels sont les endroits où on pourrait trouver [la personne]. Les parents doivent être impliqués dès le premier jour par les policiers ou le centre de services où cette personne est , explique-t-il.

Savoir repérer les signes

Des signes avant-coureurs dans les semaines précédant sa disparition laissaient croire que le fils de Madeleine et Denis commençait à se désorganiser.

La propriétaire a constaté en septembre qu'il était un peu désorganisé. Quand j'ai su qu'il avait disparu, je suis même allé voir au travail, et ils m'ont dit que c'était à deux reprises que [mon fils] est arrivé en pyjama , témoigne le père.

[Les parents] sont à peine écoutés. Ils sont à peine entendus. [Ils] voient les changements de comportement. [...] [Ils] sont en mesure de comprendre que ça ne va pas bien , commente Lorraine Lemay, intervenante sociale au Périscope, un organisme qui accompagne les proches des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Elle croit que les proches doivent être impliqués rapidement dans les recherches.

Quand implique-t-on les proches au CIUSSS MCQ?

Dans une déclaration écrite, le CIUSSS MCQ indique que de façon générale, l'approche souhaitée dans nos services vise l’implication des proches et des membres de l’entourage afin de favoriser le rétablissement de la personne qui reçoit des services .

Le CIUSSS MCQ ajoute qu’il analyse actuellement la chronologie des événements. Notre analyse nous permettra de s'assurer que les rôles et responsabilités de même que les informations à transmettre aux proches soient clairs autant pour notre personnel que les ressources d’hébergement ainsi que nos partenaires , peut-on lire dans une déclaration écrite.

