Canary : le film d’un créateur de l’Outaouais en route vers les Oscars

Le chemin fut long avant que le réalisateur originaire de l’Outaouais Pierre-Hugues Dallaire puisse dévoiler Canary, mais deux mois après son lancement, le court métrage d’animation a reçu sept prix. Et il s’inscrit maintenant sur la longue liste des films qui pourraient remporter un Oscar.

Lancé au Festival international du film de Toronto en septembre dernier, Canary est le résultat d’une idée que l’animateur 3D a eue il y a plus de 10 ans avec son collègue, Benoit Therriault, venant quant à lui de la Rive-Sud de Montréal. Ce duo, le public le connaît sans le connaître : collègues depuis 15 ans, les deux ont travaillé à réaliser plusieurs publicités, dont les campagnes animées des épiceries IGA.

Canary est leur premier court métrage. En une dizaine d’années, on a réalisé plus que 40 pubs, mais notre but était toujours de raconter nos propres histoires , résume Pierre-Hugues Dallaire.

Du rêve à la réalité

Ce film est l’aboutissement d’un rêve d’enfant pour les deux artistes, maintenant membres de l’équipe Rodeo FX, une compagnie d'effets visuels de Montréal.

Pierre-Hugues Dallaire a créé ses premières animations en pâte à modeler à l’âge de 19 ans pour une émission de télévision, Why be normal ? Pour Benoit Therriault, tout découle d’un amour inconditionnel pour Disney , qui l’a mené à la bande dessinée, au cinéma, puis aux films d’animation.

Canary, film d’animation muet de 12 minutes, met en scène un garçon travaillant dans une mine parmi les adultes, en 1922. Sa tâche est de transporter le canari utilisé pour détecter la présence de méthane, un gaz mortel invisible et inodore. Mais tous deux rêvant de soleil et de liberté, l’enfant et l’oiseau trouvent une ruse pour remonter à la surface, loin des dangers et de la noirceur de la mine.

L’un des plus grands défis a été de vouloir intéresser quelqu’un à produire le film , raconte Benoit Therrien. Le président de Rodeo FX, Sébastien Moreau, est arrivé à un super moment dans notre carrière, et on a su l’intéresser avec cette idée , poursuit-il.

Il a ensuite fallu mettre les choses en place au sein de la boîte, ajoute Pierre-Hugues Dallaire. Les employés de Rodeo FX sont des spécialistes des effets spéciaux. Ils font Stranger Things et Game of Thrones, par exemple, mais le film de personnages animés, c’était nouveau , explique-t-il.

Vers les Oscars

Après avoir été présenté dans une vingtaine de festivals au Canada, aux États-Unis et en Europe, Canary se retrouve aujourd’hui sur la liste des 81 courts métrages dans la course aux Oscars de 2023. La liste des 15 films finalistes sera connue le 21 décembre.

Le duo ne se permet pas trop de croire à ça encore , précise Pierre-Hugues Dallaire. Pour l’instant, Canary poursuivra sa tournée des festivals de films jusqu’en septembre 2023. Il serait ensuite rendu disponible pour le public sur une plateforme de diffusion payante ou sur YouTube.

Ce dont les cocréateurs sont les plus fiers ? C’est exactement le film qu’on souhaitait faire , se réjouit Pierre-Hugues Dallaire. Ça représente vraiment notre vision de la chose. Et très, très subjectivement, si moi, j’écoutais ce film-là en tant qu’enfant, ce serait mon film favori, parce que ça vient chercher les choses qui me touchent.

Avec les informations de Christelle D'Amours