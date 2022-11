Industrie forestière : la lutte permanente contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette

Alors qu’une diminution des superficies de forêts défoliées par cet insecte ravageur a été observée au Québec en 2022, la tendance suit la courbe inverse en Abitibi-Témiscamingue.

Dans l’ensemble de la province, les superficies touchées sont passées de 12 229 847 hectares en 2021 à 9 159 154 hectares en 2022, soit une baisse de 25 %.

En Abitibi-Témiscamingue, une hausse de 13 % a plutôt été observée, les superficies défoliées passant de 2 201 259 hectares en 2021 à 2 478 416 hectares cette année.

Le chef de l’unité de gestion de Rouyn-Noranda et du lac Abitibi au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Nicolas Pouliot, explique que la tordeuse des bourgeons est présente dans la région depuis 2007, mais que son nombre a explosé ces dernières années.

Il précise que les territoires les plus touchés sont maintenant situés plus au nord.

« C’était le Témiscamingue, le sud de l’unité de gestion de Rouyn qui était très affecté, et présentement, c’est rendu à l’est de Val-d’Or et ça monte jusqu’à Lebel-sur-Quévillon. Il y a un gros, gros secteur gravement affecté cet été et c’est à l’est de Val-d’Or. » — Une citation de Nicolas Pouliot

« Casser le cycle » de la tordeuse

À l’occasion d’une activité organisée par la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) de Rouyn-Noranda, une trentaine d’experts, de citoyens et d’étudiants ont pu se rendre en forêt en septembre dernier afin d’approfondir leurs connaissances sur différents enjeux touchant l'industrie forestière.

Parmi eux, les ravages causés par la TBE et les efforts entrepris par le Ministère et l’industrie forestière afin de limiter les dégâts.

Ingénieur forestier au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Luc Michaud souligne que des relevés aériens sont effectués annuellement afin de constater la sévérité de l’épidémie sur le territoire.

On attribue ensuite une cote de défoliation à l’échelle du peuplement. Cette cote est cumulée d’année en année. Elle peut être de 0 pour non affecté, de 1 pour faible, de 2 pour modéré ou de 3 pour sévère. On considère qu’à partir d’une cote de 3 années sévères, donc une cote de 9, il y a urgence d’agir au niveau de la récolte parce que les arbres qui sont affectés risquent de mourir , mentionne-t-il.

Luc Michaud, ingénieur forestier au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Michaud indique que les dégâts causés par l’insecte sont principalement observables au niveau du feuillage de l’arbre.

Dans le cas qui nous intéresse, c’est principalement le sapin qui est l’essence la plus vulnérable, suivi de l'épinette blanche également. Chaque année qu’il y a défoliation, donc que l'arbre se fait manger par la tordeuse des bourgeons de l’épinette, il y a de moins en moins d’aiguilles vertes, donc de feuillage dans l’arbre. Une cote de 3, où il va y avoir eu une année de défoliation sévère, l’arbre va présenter encore des aiguilles vertes, alors que lorsqu’on est rendus à la troisième ou quatrième année d’épidémie sévère, là, il n’y en a plus de feuillage , observe-t-il.

Des sapins endommagés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour parvenir à ralentir sa progression et à casser le cycle de la tordeuse, le Ministère veille à ce que les essences d’arbres plantés après une coupe ne fassent pas partie des aliments favoris sur le menu de l’insecte ravageur.

Principalement, on joue sur la vulnérabilité des peuplements forestiers. Un peuplement qui est majoritairement constitué de sapins et d’épinettes blanches, les essences favorites de la tordeuse, risquent d’y passer à chaque épidémie. Donc, l’objectif est d’aller récupérer ces volumes pour reboiser avec des essences moins vulnérables à la tordeuse, comme le pin gris ou l’épinette noire. Ces peuplements, lorsque l’épidémie cyclique va revenir, 20 à 30 ans plus tard, ils vont être moins à risque d’être perturbés de façon majeure , explique-t-il.

Luc Michaud montre une carte aux participants lors de l'activité en forêt organisée par la Table GIRT. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Adapter les récoltes pour limiter les pertes

Afin de limiter les pertes économiques liées aux ravages causés par la TBE, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a mis sur pied, en 2015, un premier plan d’aménagement spécial afin de limiter les pertes de matières ligneuses.

Au début, nos plans étaient strictement pour récupérer. Donc, on attendait que les peuplements soient suffisamment affectés, que les essences soient sur le bord de mourir pour intervenir. Sauf qu’on a constaté qu’on perdait la bataille, parce qu’on perdait beaucoup d’arbres, et quand l’essence est trop affectée, elle n’est pas récupérable, pas usinable et difficile à transformer , détaille Nicolas Pouliot.

Nicolas Pouliot, chef de l’unité de gestion de Rouyn-Noranda et du lac Abitibi au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Pouliot fait remarquer que les plans spéciaux d’aménagement, avec lesquels doivent travailler les compagnies forestières, comportent deux caractéristiques principales.

D’une part, c’est d'obliger la récolte dans certains peuplements. Donc on invite tous les industriels forestiers à aller dans des zones précises. L’autre objectif, c’est de donner une aide financière puisque souvent, quand l’arbre est mort, il n’est pas assez haut. En mettant en place un plan préventif, on pense que c’est plus apprécié pour les industriels, ça leur donne une fibre qui va mourir dans deux ou trois ans, qu’on récolte aujourd’hui, qui est usinable, qui est transformable et qui est vendable , affirme-t-il.

La tordeuse des bourgeons de l’épinette a fait des dommages sur près de 2,5 millions d'hectares en Abitibi-Témiscamingue en 2022. Photo : Ressources naturelles Canada

Une aide insuffisante, jugent des entrepreneurs forestiers

Bien que les récoltes de peuplement touchées par la TBE se font maintenant de façon préventive et que des aides financières soient octroyées aux compagnies forestières, certains acteurs de l’industrie jugent que les compensations offertes permettent difficilement d’atteindre le seuil de rentabilité.

C’est le cas de Daniel Bourgault, directeur général des opérations forestières pour Produits forestiers Greenfirst au Témiscamingue.

L’aide qu’on reçoit du gouvernement, c’est pratiquement rien. Les aides sont calculées sur des superficies sur un plan et sont données sur des volumes récoltés. Mais le sapin qui est trop dégradé, il ne se rend pas à 100 % jusqu’aux usines. Alors, donner une aide au mètre cube sur des volumes qui ne se rendent pas à l’usine, ça revient à dire qu’il y a peu d’aide , exprime-t-il.

Les sapins récoltés dans le cadre de plans spéciaux sont souvent immatures, estime Daniel Bourgault. (Archives) Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Selon M. Bourgault, les arbres récoltés dans le cadre de plans de récolte préventive sont souvent trop petits et affectent ainsi la rentabilité des opérations.

Quand on amène ces bois-là en usine, il faut diminuer les pressions des équipements et diminuer les vitesses. Donc, on diminue le rendement , fait-il observer.

En plus des arbres immatures, Daniel Bourgault soutient que plusieurs récoltes faites dans des secteurs touchés par la TBE se font trop tardivement.

Il y a au moins 40 % du volume des tiges qui ne se rendent même pas au bord de la route parce qu’ils cassent en petits morceaux. On peut tolérer une certaine dégradation du niveau de la fibre dans nos scieries, mais là, on est passés tout droit , déplore-t-il.

M. Bourgault croit que le volet humain et les difficultés financières des entrepreneurs forestiers ne sont pas suffisamment mis en lumière.

« C’est excessivement difficile [d’être rentable]. On se doit de compenser financièrement les entrepreneurs qui effectuent les opérations de récolte pour s’assurer qu’ils font un minimum de profits pour les garder efficaces et en vie. » — Une citation de Daniel Bourgault

Pour M. Bourgault, une façon de rendre les récoltes dans les zones touchées par la TBE plus attrayantes serait d’y ajuster à la baisse les droits de coupe.