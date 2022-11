Le Grand labyrinthe Kamouraska décroche un record Guinness

Le Grand labyrinthe Kamouraska, à La Pocatière, a réussi son coup : détenir le record Guinness du plus grand labyrinthe de maïs au monde. Les couloirs sont forment près de 21 kilomètres de chemin taillés dans plus de 266 000 mètres carrés du champ d'épis.

Pour son créateur, Luc Pelletier, c’est la consécration de plusieurs mois de travail. Il explique avoir commencé à arracher les épis de maïs – à la main – le 1er juin, avec l’aide de ses filles et de sa conjointe.

À un moment donné, on n’y croyait plus! lance Luc Pelletier. Son principal adversaire, situé au Minnesota, aux États-Unis, lui a donné du fil à retordre. Il avait remporté la palme l’année précédente, et était en bonne posture pour l’emporter à nouveau.

Selon lui, celui-ci ne respectait pas certains critères, ce qui l’a poussé à continuer. Ça a valu la peine, on l’a eu! résume l’homme derrière le dédale de maïs. Depuis 2014, le record était détenu par un producteur californien.

Perdre le monde , une profession

C’est la deuxième fois que le Grand labyrinthe Kamouraska tente d'obtenir son inscription dans le Livre Guinness des records pour cette catégorie. En 2019, Luc Pelletier avait tenté le coup en traçant un croquis à l’aide de son tracteur, mais la dimension n’était pas suffisante pour l’emporter.

Cette année, un arpenteur et quatre témoins – tel que le prescrivent les règlements – ont pu valider les dimensions du labyrinthe, qui mesure l’équivalent de 170 patinoires de hockey, selon Luc Pelletier.

Et pas question de s’arrêter là, ajoute-t-il.

« On est condamnés à agrandir chaque année! » — Une citation de Luc Pelletier, créateur du Grand labyrinthe Kamouraska

Les motivations de Luc Pelletier vont bien plus loin que de voir sa cour arrière nommée dans le livre des records. C’est pour l’accomplissement, mais aussi pour léguer quelque chose à mes filles , raconte M. Pelletier, émotif.

Luc Pelletier, le concepteur du grand labyrinthe de Kamouraska en compagnie de ses filles (archives). Photo : Radio-Canada

Par la bande, il souhaite aussi que la ville de La Pocatière fasse partie de l’Histoire et rayonne à l’international .

Qui plus est, le défrichage du champ de maïs est pour lui une passion. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je perds le monde , plaisante Luc Pelletier.

Le créateur du Grand labyrinthe Kamouraska recevra le certificat attestant du record mondial dans les prochaines semaines.