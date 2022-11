Elle gagne une bourse de 50 000 $ et veut l’investir dans un parc à Caraquet

Cet argent ira dans son projet du parc communautaire qui serait construit sur le terrain de l’ancienne coopérative d’alimentation de Caraquet, lequel appartient à son fils. Un terrain abandonné et peu attrayant d’asphalte et de béton en plein centre-ville qui aurait bien besoin d’un peu d’amour et de générosité.

Et de l’amour et de la générosité, Raymonde Albert LeBlanc en a à ne plus savoir quoi en faire, même si on n'en a jamais trop, dit-on.

Le terrain de l'ancienne coopérative d'alimentation de Caraquet. Photo : Radio-Canada : Réal Fradette

Cet argent ne lui est pas tombé du ciel. Elle est devenue l’une des premières récipiendaires des bourses de 50 000 $ de la toute nouvelle fondation Hermante Ayotte du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, en fin de semaine.

Cette fondation vise à souligner le parcours exceptionnel de femmes d’affaires au Nouveau-Brunswick.

Fierté, humilité et une carrière bien remplie

Un hommage que Raymonde Albert LeBlanc a reçu avec beaucoup de fierté et aussi beaucoup d’humilité. Car tout ce qu’elle a fait dans cette carrière bien remplie, elle l’a fait avec son cœur, sans compter les heures. Pour les gens, pas pour l’argent.

Elle a trimé dur pendant six décennies. Durant cette période, elle a géré 15 commerces à Caraquet, dans la Péninsule acadienne, dont 53 pour une compagnie de couture bien connue. Sans plan d’affaires, sans études de marché, se vante-t-elle. Pas pour devenir millionnaire, mais certainement par pure passion. Quand elle fait quelque chose, elle le fait à 125 %, mentionne-t-elle.

« Je vivais avant d’avoir ces 50 000 $. Là, je l’ai. Je pourrais m’acheter plein de choses… Ma philosophie est la suivante : si je te donne une pomme, tu vas la manger. Mais si je te donne une graine, tu vas la planter pour produire un pommier qui va donner plusieurs pommes. Ce parc, c’est cette graine que je veux planter. » — Une citation de Raymonde Albert LeBlanc

Bien entendu, il faudra nettement plus de 50 000 $ pour mener à bien ce projet qui comprendrait de la verdure, des arbres, des bancs et des aires de repos. Encore là, Raymonde Albert LeBlanc n’a pas besoin de plan d’affaires. Elle y va à l’instinct et s’inspire de la contribution communautaire pour mener à bien son idée.

Je vois un endroit où on se rassemble avec des amis, écouter des gens chanter, voir des gens lire… Surtout un endroit qui va donner de la joie et rallier tout le monde. Ces 50 000 $, je veux le faire multiplier. C’est cette graine qui va faire pousser l’arbre , explique-t-elle.

À 75 ans, Raymonde Albert LeBlanc est encore pleine d’énergie. Et de générosité, surtout. Son rêve est maintenant de pouvoir s’asseoir sur un des bancs du parc communautaire à Caraquet et profiter de la vue.

Faire des affaires dans un monde d’hommes

Raymonde Albert LeBlanc et Cyndie Lanteigne, deux récipiendaires de la bourse de la fondation Hermante Ayotte, en compagnie du maire de Caraquet, Bernard Thériault. Photo : Facebook / Bernard Thériault

Cyndie Lanteigne sait à quel point être une femme entrepreneure dans un monde d’hommes peut demander des heures et des sacrifices. C’est en faisant bien les choses qu’elle est parvenue à faire son nom dans le milieu ultra-masculinisé du sport motorisé.

Elle a aussi remporté une bourse de 50 000 $ de la fondation Hermante Ayotte du Conseil économique du N.-B.

Je me reconnais dans les accomplissements de Mme Ayotte , a expliqué la propriétaire et gérante d’une entreprise de sports motorisés à Caraquet.

« Qu’elle décide de donner ces bourses signifie qu’il y a des femmes qui font du bon travail. » — Une citation de Cyndie Lanteigne

Cyndie Lanteigne a basé son style de gestion sur le bien-être des employés et la maximisation de leur performance. Une bonne recette, étant donné l’immense succès de son commerce.

Avec le vouloir et le courage, on peut accomplir de grandes choses. Ça va peut-être passer un message à celles qui n’osent pas , pense-t-elle.

Geneviève Nolet, propriétaire de USVA Spa Nordik de Moncton, a été la troisième récipiendaire de la bourse.