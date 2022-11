Blaine Higgs espère éviter un plafond des loyers l’an prochain au N.-B.

Cependant, le premier ministre laisse la porte ouverte à ce qu’il n’y ait pas de limite d’augmentation imposée par la loi, s’il a la certitude que les propriétaires ne profitent pas de la pénurie de logements pour augmenter les prix.

Une annonce au début décembre

Blaine Higgs dit qu’il lui faut encore du temps pour analyser l’ensemble de la situation du logement, mais qu’il devrait se prononcer d’ici deux semaines.

Il y a deux semaines, il avait dit qu’une décision sur l’imposition d’un plafond des loyers pour l’an prochain serait prise dans deux semaines. Il repousse désormais l'échéance au début décembre.

Je dirais que le plan serait certainement prêt début décembre , a-t-il dit.

S’entendre avec les propriétaires

Le premier ministre assure qu’il comprend les défis des locataires. Nous voulons nous assurer qu'ils sont protégés , assure-t-il.

Mais selon lui, pour les protéger, il ne serait peut-être pas nécessaire d’imposer un plafond. Interrogé à savoir s’il espère s’entendre avec les propriétaires pour qu’ils limitent eux-mêmes les augmentations, Blaine Higgs a répondu c’est l’objectif .

Le premier ministre a d'ailleurs participé à des rencontres avec des propriétaires et des associations de propriétaires, en compagnie de la ministre responsable du logement, Jill Green.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, dit qu'il discute avec les propriétaires sur les augmentations de loyer prévues pour 2023. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

70% des grandes entreprises et des entreprises de location, vous savez qu'elles disent non, nous n'allons pas mettre de plus gros loyers, de grosses augmentations, mais ensuite il y en a une poignée, ce sont ceux qui peuvent avoir le plus d'impact sur les gens qui ne peuvent pas le supporter [les hausses de loyer], donc nous voulons comprendre qui est vraiment à l'origine du problème, et comment nous devons traiter le problème , a-t-il expliqué.

Les discussions portent sur ce à quoi pourraient ressembler les augmentations de loyer pour l’an prochain. Le premier ministre souhaite obtenir un engagement des propriétaires. Si nous avions un engagement sur où en seront les loyers , dit-il.

Les discussions portent aussi sur la construction de nouvelles unités, afin de réduire le taux d'inoccupation.

L’opposition veut un plafond des loyers

L’opposition officielle ne croit pas qu’il soit possible de s’entendre avec tous les propriétaires pour limiter les hausses importantes de loyer.

La cheffe libérale, Susan Holt, estime que l’imposition d’un plafond est nécessaire.

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, estime qu'une entente avec les propriétaires n'est pas suffisante pour protéger les locataires contre les hausses importantes de loyer. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

J’aimerais avoir la confiance que le monde fait un travail qui protège ceux qui ont des loyers, c’est la réalité qu'il y a des bonnes et il y a des moins bonnes et ça c’est pourquoi on a des règlementations et c’est pourquoi on a des choses comme des plafonds pour éviter que ça arrive , soutient-elle.

Le Parti vert va plus loin. Son chef David Coon croit que les négociations avec les propriétaires ne sont pas la solution pour aider les locataires pris dans la tourmente causée par la crise du logement.

Les négociations qui existent maintenant avec les grands propriétaires ce n’est pas acceptable, on doit regarder une décision de mettre en œuvre la continuation du plafond , a martelé David Coon.

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, croit qu'une loi sur un plafond des loyers est nécessaire. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

En 2022, le gouvernement a limité l’augmentation de loyer à 3,8 %. Sauf qu’il s’agissait d’une mesure temporaire, valable seulement pour un an. Ce plafond prendra fin le 31 décembre prochain.

Mais déjà, de nombreux locataires ont reçu des avis d’augmentation de loyer. Dans certains cas, les augmentations dépassent les 30 %, 40 % ou même 50 %.