Le golf débarque (enfin) sur Switch Sports fin novembre

Lancé le 29 avril dernier, le jeu Switch Sports pouvait déjà compter sur six sports : le volleyball, le badminton, le bowling, le tennis, le soccer et le chanbara, un jeu de combat avec des sabres.

Cette sélection avait laissé les adeptes du titre à succès Wii Sports sur leur faim, surtout les personnes qui appréciaient son jeu de golf.

Ces temps s’apprêtent à être révolus, maintenant que Nintendo a annoncé déployer une mise à jour gratuite comprenant ce sport le 28 novembre prochain.

Les joueurs et joueuses pourront suivre un parcours de 21 trous, calqué sur celui qui était offert sur la console Wii.

La grande nouveauté : un mode de jeu de golf de survie dans lequel jusqu’à huit personnes participent en direct. Le joueur qui prend le plus de coups pour entrer la balle est éliminé à chaque trou.

Le golf a la cote

Les jeux de golf sont particulièrement populaires sur la console Switch, avec des titres tels Cursed to Golf, Golf Story et What the Golf. Nintendo a également ajouté le titre original de Mario Golf, sorti sur la console Nintendo 64 en 1999, sur l’abonnement Nintendo Switch Online avec l’extension pour les jeux classiques. Il s’ajoute au nouveau jeu de la série, Mario Golf: Super Rush, lancé en juin 2021.

Cette mise à jour majeure, initialement prévue pour l’automne, est la deuxième déployée par Nintendo pour son jeu Switch Sports. La première visait à améliorer les contrôles de mouvement au soccer à l’aide de la manette Joy-Con attachée à une jambe.