Une lutte corsée pour la mairie s’annonce à Shippagan

Issue de la réforme municipale, l’entité 16 passera sous peu de 2500 personnes à environ 5000.

L’heureux élu de la course à la mairie pour cette entité aura pour tâche de faire de sept districts de services locaux et de deux municipalités incorporées une municipalité régionale homogène.

Le maire sortant de la ville actuelle, Kassim Doumbia, se dit prêt pour ce défi. C’est ma communauté, j’y habite, j’y crois, et je crois à son développement , lance-t-il.

En mai 2021, il avait remporté son pari en devenant le premier afro-canadien à se faire élire au Nouveau-Brunswick.

Kassim Doumbia devant l'hôtel de ville de Shippagan. Photo : Radio-Canada

S’il est réélu, Kassim Doumbia souhaite maintenant mettre de l’avant le dossier de la crise du logement à Shippagan.

Cette problématique a touché non seulement les résidents permanents, mais aussi la clientèle étudiante au cours de la dernière année.

On a besoin d’avoir des logements qui répondent aux besoins financiers de nos citoyens. Donc ça, c’est vraiment primordial , dit Kassim Doumbia. On ne peut pas parler de développement économique ou de croissance si la question du logement n’est pas répondue.

Le retour de Nathalie Blaquière

Kassim Doumbia retrouve une adversaire connue sur sa route vers la mairie de Shippagan : l'auteure et ancienne journaliste Nathalie Blaquière.

Cette dernière est arrivée deuxième aux élections municipales de 2021 et est maintenant de retour pour tenter d’être élue mairesse. Nathalie Blaquière se dit convaincue que les choses se passeront autrement cette fois-ci.

Cette fois, c’est différent, parce qu’on va être une nouvelle municipalité , avance-t-elle. Ce n’est plus Shippagan comme on l’a connu.

La candidate à la mairie de Shippagan Nathalie Blaquière, le 22 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

La candidate prône l’équité et propose que les réunions du prochain conseil soient présentées en alternance aux quatre coins du territoire de la nouvelle municipalité.

Je fais des efforts pour que tout le monde sente qu’ils peuvent participer à ça , dit-elle.

Nathalie Blaquière souhaite une mairie transparente , avec beaucoup de communication et d’explications , particulièrement en lien avec le budget de la ville.

Afin d’arriver à un point où l’on sait où l’argent [va] , dit Nathalie Blaquière. Quelque chose de concret.

Jamais deux sans trois

Très en vue et bien connu dans la région, le troisième candidat à la mairie, Danny Rousseau, risque aussi de rendre la lutte très corsée.

Il est propriétaire du principal supermarché du coin depuis de nombreuses années et a notamment fait sa marque grâce à son implication communautaire.

J’ai beaucoup donné à la communauté , affirme-t-il. Je suis dans le commerce depuis une quarantaine d’années, 35 ans ici à Shippagan. J’ai aidé beaucoup de monde.

Le candidat à la mairie de Shippagan Danny Rousseau, le 22 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Danny Rousseau est également d’avis qu’il faut remédier aux problèmes d’hébergement dans sa ville, mais il rappelle qu’un dossier majeur pour Shippagan est loin d’être réglé : le fameux pont reliant Shippagan à l'île Lamèque.

Ça nous prend un nouveau pont. Là, ça va bien. Le pont fonctionne très bien. Mais on va attendre le printemps. Vous allez voir, on va s’en reparler. Le pont va être encore défectueux et on va encore avoir des problèmes , clame-t-il.

D’après le reportage de Mario Mercier