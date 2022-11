La Commission des droits de la personne du Manitoba étudie les difficultés en lecture

La Commission des droits de la personne du Manitoba étudie les défis que certaines personnes ont dû affronter en apprenant à lire. La Commission souhaite recueillir des témoignages et documenter les méthodes d'enseignement dans le but d'augmenter la littératie chez les jeunes.

En ce moment, le Manitoba utilise l'approche équilibrée de l'alphabétisation, qui mise sur la mémorisation des mots.

La professeure agrégée au programme d'orthophonie à l'Université Laurentienne à Sudbury, Michèle Minor-Corriveau, explique que ce modèle peut poser des problèmes de compréhension et n'encourage pas à la lecture si le plaisir n'y est pas.

On faisait en sorte que si l'élève lit puis saute un mot et revienne par la suite [sur ce mot] et devine [son] sens, c'est équivalent à la lecture. Les recherches ont montré que ce n’était pas comme ça que ça se passe. [...] On ne s'amuse en lisant que si on a réussi à déchiffrer le code et réussi à lire sans passer par-dessus des mots , dit-elle.

Michèle Minor-Corriveau, professeure agrégée à l'école d'orthophonie de l'Université Laurentienne (archives) Photo : Michèle Minor-Corriveau

Or, Mme Minor-Corriveau rappelle que le Canada a adopté ce modèle qui est en vigueur aux États-Unis.

Le modèle équilibré crée des adultes qui ont du mal à déchiffrer des textes un peu plus soutenus , fait-elle remarquer.

L'Association manitobaine des troubles d'apprentissage souligne qu'une récente étude en Ontario a démontré que plus de 25 % des élèves de 3e année ne lisent pas selon les normes provinciales. Ce chiffre passe à plus de 50 % pour les élèves en difficulté .

Des voix s'élèvent maintenant au Manitoba pour qu'une méthode d'enseignement de la lecture plus traditionnelle soit utilisée. Celle-ci serait basée sur la décortication et l'analyse des mots.

Selon la professeure d'orthophonie Michèle Minor-Corriveau, cette méthode permettra de repérer pas mal plus tôt les élèves avec des difficultés de lecture.

On a besoin de retourner au code et de faire intervenir la morphologie des mots. Ce n'est pas que la correspondance grapho-phonétique qui va nous permettre de lire tous les mots. Il y a d'autres types de techniques ou de stratégie quand le code devient trop complexe , indique-t-elle.

Mme Minor-Corriveau se dit ravie de voir un changement de paradigme et que ce modèle d'analyse et de décortication des mots soit davantage réclamer.

L'Association manitobaine des troubles de l'apprentissage demande aux Manitobains de faire pression auprès de leurs élus pour que les écoles manitobaines délaissent l'approche équilibrée dans l'enseignement de la lecture.

Avec les informations de Patricia Bitu-Tshikudi