Ottawa donne son feu vert pour remplacer le programme de la taxe carbone en Saskatchewan

Le gouvernement fédéral a donné son feu vert pour que ce programme soit remplacé par le Saskatchewan Output-Based Performance Standards (OBPS) à partir du 1er janvier 2023.

Selon Ottawa, l’ OBPS répond aux critères fédéraux établis pour la période de 2023 à 2030 en ce qui concerne la tarification de la pollution.

Le programme fédéral de la taxe carbone a longtemps été un point de contention entre le gouvernement de la Saskatchewan et Ottawa.

La province s’était alliée à l’Alberta et l’Ontario en 2020 pour contester ce programme fédéral devant la Cour suprême du Canada.

Avec l’entrée en vigueur de l’ OBPS en Saskatchewan, le gouvernement provincial affirme que tout l'argent récolté par la taxe carbone industrielle restera dans la province.

Selon la Saskatchewan, les industries provinciales pourront ainsi économiser près de 3,7 milliards de dollars liés à la taxe carbone fédérale, entre 2023 et 2030.

Le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan, Dana Skoropad, a salué l’annonce du gouvernement fédéral et a affirmé qu’il est important qu’Ottawa ne mette pas en péril la croissance de l’économie de la province en imposant ses politiques environnementales.

« Notre plan aidera les industries provinciales à croître et à opérer de façon durable tout en restant compétitives sur le marché économique. » — Une citation de Dana Skoropad, ministre de l’Environnement de la Saskatchewan

Suite à l’approbation fédérale, le gouvernement Saskatchewan s’attend à ce que le nombre d’établissements sous le programme OBPS double d’ici 2030.

Des émetteurs réglementés pourront bénéficier de crédits d’impôt pour chaque tonne de carbone en moins que le plafond qui leur est alloué.

Selon la directrice des affaires réglementaires et de durabilité auprès de l’entreprise Mosaic, Jessica Theriault, cette annonce aidera les sites de l’entreprise de la Saskatchewan à continuer à rester compétitifs sur le marché et les aidera aussi à maintenir leurs engagements environnementaux et de gouvernance.