Saint-Fulgence conserve les services de la STS pour six mois additionnels

Les élus ont décidé mardi avant-midi de prolonger l’entente de six mois afin d’évaluer d’autres options.

La municipalité accepte donc d’assumer la hausse des coûts d’ici là.

On va se donner six mois encore. On va assumer cette dépense-là pour les prochains six mois. Durant ce temps-là, on va regarder les alternatives possibles pour voir si on est capable de conserver ce service-là, bien que l’achalandage n’augmente pas pour autant. On l’a mis au budget, parce que le préavis qu’on donnait à la population était de peut-être six semaines à cause de la nature des événements, c’était court un peu. Même là, on aurait voulu gagner un petit peu en temps , a expliqué le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre, en entrevue mardi.

Le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La facture pour 2023 de la STS était passée d’environ 23 000 $ à 41 000 $, ce qui est une augmentation de 78 %. Mais comme Saint-Fulgence bénéficie d’une subvention fixe de la MRC d'autour de 15 000 $, la contribution restante à payer triplait.

D’ailleurs, Serge Lemyre, rencontrera mercredi la MRC du Fjord-du-Saguenay afin de demander une aide financière supplémentaire.

Le préfet de la MRC , Gérald Savard, a expliqué mardi qu'une demande a été logée en octobre auprès du ministère des Transports de hausser l’aide de 250 000 $ qu’elle reçoit chaque année et redistribue pour soutenir le transport collectif sur le territoire de la MRC . Il espère recevoir une réponse au début de l’année 2023.

Cette aide est répartie entre Saint-Fulgence, Saint-Ambroise, Saint-Honoré et le Bas-Saguenay.

Le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay et maire de Bégin, Gérald Savard Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Quatre départs par jour

Le circuit #26 enregistre environ 20 passages d’utilisateurs par semaine, selon les données transmises à Saint-Fulgence par la STS . Il y a quatre départs par jour en semaine.

La STS a confirmé en après-midi mardi avoir reçu la décision de Saint-Fulgence. L'organisation continuera d'offrir le service pour la première moitié de l'année et fera le point avec Saint-Fulgence pendant l'hiver et au printemps, lorsque la municipalité aura avancé sa réflexion, a indiqué Eve-Marie Lévesque, conseillère en communication à la STS .

Initialement, la STS avait inclus dans sa facture le secteur de Valin avant de le retirer, car ce secteur se trouve à Saguenay et non à Saint-Fulgence. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Rappelons aussi que dans un premier temps, la société de transport avait inclus dans sa facture le secteur de Valin avant de le retirer, car ce secteur se trouve à Saguenay et non à Saint-Fulgence.

Avec les informations de Myriam Gauthier