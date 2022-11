Une Saskatchewanaise conteste la version des faits de la police après un contrôle routier

Originaires de Big River, Sylvia Joseph et son fils de 38 ans Roddy Joseph affirment qu’ils ont été obligés de marcher le long de l'autoroute 12 dans l'obscurité, avec leurs valises, pendant près d'une heure.

L'incident s'est produit au sud de Martensville, à l'intersection de la route 12 et du chemin de canton 382, dans la nuit du 15 novembre.

Selon la police, tout a commencé lorsqu'un agent de Corman Park, une municipalité rurale près de Saskatoon, s'est mis à suivre une voiture Lincoln grise qui roulait vers le sud sur l'autoroute 12, aux alentours de 20 h, alors que celle-ci ne restait pas dans sa voie.

Roddy Joseph affirme qu'il avait eu du mal à maintenir la voiture dans la voie parce qu'elle avait une faible pression dans un pneu avant, notamment.

Roddy Joseph, 38 ans, affirme qu'il avait eu du mal à maintenir la voiture dans la voie vers le sud sur l'autoroute 12. Photo : Fournie par Evelyn Halkett

L'agent a vérifié son permis, puis l'a emmené dans sa voiture de patrouille pour lui faire un prélèvement buccal à la recherche de cannabis, indique le Saskatchewanais.

Roddy Joseph, qui conduisait la voiture de sa mère, avait testé positif au cannabis. Selon la loi, cela signifiait que la voiture de Sylvia Joseph serait automatiquement mise en fourrière pour trois jours.

Finalement, cette contravention a été d'une durée de 30 jours, car Roddy Joseph n'était pas autorisé à conduire, selon la police.

Une fois la voiture saisie par les forces de l’ordre, l’agent de police leur a demandé d’emballer toutes leurs affaires et de trouver un moyen de transport, selon la femme de 54 ans.

Nous n'avons pas d'argent. Quand je viens ici, on me donne juste assez d'argent pour l'essence. J'ai acheté quelque chose à boire et quelque chose à grignoter sur le chemin parce que c'est un trajet de deux heures et demie , a affirmé la Saskatchewanaise.

Ainsi, Sylvia Joseph avait demandé que la police leur paye le taxi, ajoute-t-elle.

D'après elle, cette demande a été refusée par la police.

Les forces de l’ordre ne sont pas appelées à payer le transport dans ces situations, selon le chef de police de Corman Park, Ronald Chomyn.

Il [l'agent de police] lui a demandé quel était le plan parce que le véhicule était saisi. Il a demandé si elle voulait qu'il lui appelle un taxi, et elle a demandé s'il allait payer pour cela... il a dit non, nous ne payons pas pour les taxis , affirme le chef de police de Corman Park, Ronald Chomyn.

Elle a choisi de ne pas le faire. Et vous savez, légalement, nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de marcher sur l'autoroute , affirme-t-il.

Le chef du Service de police de Corman Park, Ronald Chomyn, affirme que, à aucun moment, l'agent de police n'a suggéré à Sylvia Joseph de marcher jusqu'à la ville. Photo : Radio-Canada

Le chef de police de Corman Park indique qu’il a examiné les vidéos d'interaction enregistrées par une caméra corporelle.

À aucun moment l'agent n'a suggéré de marcher jusqu'à la ville, a-t-il affirmé.

Il a ajouté que les images de la caméra corporelle montrent que les conversations entre Sylvia Joseph, Roddy Joseph et l'agent de police étaient civiles et non conflictuelles.

Quant aux valises, le chef de police de Corman Park a déclaré que, compte tenu de la quantité de bagages en jeu et du fait qu'il s'agissait de deux personnes, l'agent n'avait pas la place dans sa voiture de patrouille pour les conduire en ville.

Cependant, Ronald Chomyn a refusé de spéculer sur la question de savoir si l'agent aurait dû contacter la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour les alerter au sujet du couple qui marchait sur l'autoroute.

Selon Roddy Joseph, il a essayé à joindre sa tante, Evelyn Halkett, pour lui demander de l’aide, mais elle n’a pas répondu à ses appels. Photo : Radio-Canada

Robby Joseph a essayé de joindre sa tante Evelyn Halkett pour lui demander de l’aide, mais elle n’a pas répondu à ses appels répétés pendant près d'une heure, selon lui.

Avec les informations de Dan Zakreski