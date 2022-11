Plus d’une soixantaine d’équipes de la région et d’ailleurs convergeront vers Rimouski à l’occasion du 35 e tournoi provincial de hockey mineur Desjardins.

L’événement, qui se déroulera du 30 novembre au 4 décembre prochain, accueillera des équipes du Bas-Saint-Laurent, mais aussi de la Beauce, de Québec et de Drummondville, entre autres.

Les membres de l’organisation travaillent depuis plusieurs mois pour que cette édition soit une réussite , a lancé d’emblée la présidente du Tournoi, Josée Bouchard, en conférence de presse mardi matin.

Une conférence de presse tenue mardi matin a officialisé la tenue du Tournoi de hockey mineur de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

Quatre glaces différentes seront le théâtre des quelque 100 affrontements prévus au calendrier. Ceux-ci seront disputés au Complexe sportif Desjardins, au Pavillon polyvalent, de même qu’au Colisée Financière Sun Life, domicile de l’Océanic de Rimouski.

L’hébergement et la main-d'œuvre comme défis

La logistique derrière la tenue de l’événement n’aura pas été de tout repos pour le comité organisateur. Une équipe de hockey s'est désistée du tournoi, faute d’hébergement. Une situation regrettable pour le vice-président du tournoi, Marc Boudreau. On pourrait accueillir jusqu’à 80 équipes , soutient-il, n’eût été l'absence de places dans les instituts hôteliers.

« C’est un problème, des équipes s’inscrivent et nous rappellent en nous disant : "on vient de s’inscrire, mais on ne trouve pas d’hébergement". » — Une citation de Marc Boudreau, vice-président du Tournoi de hockey mineur Desjardins

La remarque a fait réagir le maire de Rimouski, Guy Caron, présent à la conférence de presse de mardi matin. L’élu a rappelé qu’il manquerait 300 chambres d’hôtel l’été et 150 l’hiver, ce qui limite, selon lui, la marge de manœuvre de la Ville lors de la tenue d’événements. Je n’ai pas fait de cachettes par rapport à [cela] , s'est défendu Guy Caron.

Il a par la suite évoqué le projet d’expansion de l’Hôtel Rimouski qui pourrait venir en aide à d’autres événements du même genre.

Trouver des arbitres et des marqueurs a aussi été un défi pour assurer la tenue de l'événement. Le président de l’Association hockey mineur de Rimouski, Gaétan Leclerc, se fait toutefois rassurant et se dit optimiste quant à la tenue du tournoi. Une vague de jeunes employés pourra prêter main-forte au tournoi. Il ne reste plus qu’à les encadrer , explique M. Leclerc.

« Si on n’a pas d’arbitres, si on n’a pas de marqueurs, c’est terminé. On a une glace, oui, mais s’ils ne sont pas là, c’est fini. » — Une citation de Gaétan Leclerc, président de l'Association hockey mineur de Rimouski

Le premier affrontement aura lieu le 30 novembre et opposera les équipes M11 du Fleuve de Rimouski et de l’Express de Mont-Joli au Pavillon polyvalent.