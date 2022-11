En Alberta, des organismes sans but lucratif demandent un fonds d’urgence de 30 M$

Des organisations albertaines à but non lucratif ont appelé mardi la province à leur venir en aide à hauteur de 30 millions de dollars, indiquant que ce fonds d’urgence leur permettrait de maintenir à flot leurs services.

Après presque trois ans à faire plus avec peu [de moyens financiers], le secteur à but non lucratif est en crise , souligne Karen Ball, PDG de Calgary Chamber of Voluntary Organizations, qui s’emploie à promouvoir et à renforcer le secteur notamment par le partage des ressources et du réseautage.

En conférence de presse, des représentants d’organismes à but non lucratif ont souligné les défis auxquels ils font face, dont celui de recruter et de retenir du personnel.

Ces problèmes existaient avant, mais ils ont été exacerbés par la pandémie et l’inflation , relève Patti Pon, la présidente de Calgary Arts Development.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Présidente de Calgary Arts Development, Patti Pon a fait remarquer que les défis auxquels font face les organisations communautaires existaient déjà avant, mais qu'ils ont été exacerbés par la pandémie et l’inflation. Photo : Radio-Canada

Présidente de la Children’s Cottage Society, un organisme qui appuie les familles en matière de garderie ou de recherche d'un toit, Danielle Ladouceur confie avoir le coeur brisé en voyant que ses employés qui s’occupent de personnes vulnérables sont devenus eux-mêmes des personnes vulnérables .

Abondant dans le même sens, Karen Ball note que les bénéficiaires de services offerts par les organismes communautaires ne reçoivent pas [toute] l’aide dont ils ont besoin.

« Pendant la pandémie, les demandes en aide aux aînés et en services essentiels comme la nourriture adressées aux organismes ont nettement augmenté alors que leurs revenus ont baissé. » — Une citation de Celia Lee, responsable des communications, Calgary Chamber of Voluntary Organizations

D'après Mme Lee, seulement 1 $ sur 6 destiné au secteur provient du gouvernement provincial , soulignant que si l’aide demandée n’est pas accordée, beaucoup d’organismes devront mettre la clé sous la porte.

Selon un communiqué de Calgary Chamber of Voluntary Organizations, il existe 30 000 organismes sans but lucratif en Alberta. Ils emploient 285 000 personnes, dont 78 % sont des femmes, et leur contribution annuelle au PIB de la province est de 5,5 milliards de dollars.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Présidente de Children’s Cottage Society, un organisme qui apporte du soutien multiforme aux familles, Danielle Ladouceur dit espérer que le cri de détresse des organisations du secteur sera entendu par le nouveau gouvernement albertain. Photo : Radio-Canada

L'Alberta reconnaissante

Sollicité à se prononcer sur la demande des organismes, le ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux, Jeremy Nixon, indique par courriel que le gouvernement de l'Alberta reconnaît le rôle vital joué par les organismes sans but lucratif dans la province , en ajoutant que leur travail de prise en charge des communautés, des familles et des individus est irremplaçable .

Le ministre se dit optimiste quant à la direction que prend notre gouvernement [par rapport aux] organismes sans but lucratif de l'Alberta sur lesquels comptent des milliers de personnes et de familles pour répondre à leurs besoins de base .

L'appel lancé par des organismes sans but lucratif intervient alors que la première ministre Danielle Smith s'adressera mardi soir aux Albertains, dans un discours où elle doit aborder des sujets qui préoccupent les résidents, notamment le coût de la vie et les défis du secteur de la santé.