Explosion à Wheatley : des résidents lancent une demande de recours collectif

Les résidents et les entreprises touchés par l'explosion qui a secoué Wheatley en 2021 réclament des dizaines de millions de dollars dans le cadre d'une demande de recours collectif contre Chatham-Kent et une entreprise engagée par la municipalité pour trouver la source d'une fuite de gaz liée à l'explosion.

L'explosion a rasé deux bâtiments et blessé de nombreuses personnes dans cette ville d'environ 3000 habitants située à l'est de Leamington.

Le cabinet d'avocats Strosberg Sasso Sutts LLP de Windsor a déposé vendredi une déclaration devant la Cour supérieure de justice de Chatham, demandant un recours collectif contre la Corporation de la municipalité de Chatham-Kent et HSE Integrated Ltd.

La poursuite demandée vise à obtenir des dommages et intérêts pour les propriétés, les entrepreneurs et toute autre personne concernée par l'explosion.

Plus aurait dû être fait pour prévenir l'explosion

Strosberg Sasso Sutts représente six résidents et propriétaires d'entreprises, ainsi que toute autre personne touchée par l'explosion du 26 août 2021, affirmant qu'elle a été causée par la négligence .

Selon l'exposé des motifs de la poursuite proposée, les défendeurs allèguent que la gestion de l'explosion des événements qui l'ont entourée par la municipalité et l'entreprise a été autoritaire, intentionnelle, outrageuse, imprudente, gratuite, totalement insouciante et grossièrement négligente , et que la sécurité et les droits des plaignants ont été négligés .

Ils affirment que les responsables étaient motivés par des considérations économiques et que les victimes méritent d'être indemnisées.

Selon Harvey Strosberg, associé principal du cabinet d'avocats, les plaignants allèguent qu'avant l'explosion, la municipalité ou la société aurait dû faire plus pour prévenir tout incident au 15, rue Érié N., où une fuite de gaz avait été détectée.

On m'a dit qu'ils n'ont pas ventilé le sous-sol, qu'ils n'ont pas coupé le courant, et si vous avez du gaz, vous devez avoir une source d'inflammation. S'il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas d'explosion , explique l'avocat. Pourquoi n'ont-ils pas coupé l'électricité et le gaz et ventilé le sous-sol ? C'est une question que nous posons et nous ne connaissons pas encore la réponse.

Selon Me Strosberg, la municipalité aurait également dû s'occuper correctement des propriétés qui étaient sous leur contrôle, après l'explosion et l'évacuation.

Ils auraient dû avoir un système pour inspecter chaque propriété et s'occuper des réfrigérateurs. Ils n'ont pas vidé les réfrigérateurs pendant des mois, par exemple. Nous estimons qu'ils étaient responsables sur cette base également.

Aperçu de ce qui est demandé : 60 000 000 $ en dommages généraux

20 000 000 $ en dommages-intérêts spéciaux

10 000 000 $ de dommages et intérêts aggravés

10 000 000 $ en dommages-intérêts punitifs

Les réclamations et les allégations contenues dans la poursuite proposée n'ont pas été défendues ni prouvées en cour. Afin de pouvoir aller de l'avant, la demande de poursuite doit être certifiée par un juge.

Plusieurs résidents ou entreprises n'ont pas encore pu regagner leur propriété 15 mois après l'explosion. Photo : Avec la permission de John Urban

Nous voulons récupérer notre ville

Stephen Ingram, l'un des résidents nommés dans la demande de recours collectif, affirme avoir perdu huit mois de sa vie après avoir dû évacuer sa maison située près du site de l'explosion.

Il explique qu'il n'a pu regagner sa résidence qu'en avril dernier et que les réparations lui ont coûté 30 000 $, même s'il a fait appel à son assurance.

Je pense que plus que le procès, les gens veulent simplement récupérer leur ville. C'est la chose la plus importante , estime M. Ingram. Nous voulons que les choses redeviennent ce qu'elles étaient.

« Tout le monde n'est pas rentré chez lui, loin de là. » — Une citation de Stephen Ingram, résident de Wheatley

Il n'hésite pas par ailleurs à critique la gestion des événements.

J'ai un sentiment très fort à ce sujet. ... il y a eu de la douleur et de l'angoisse, et nous en sommes à quoi ? Quinze mois après, la ville est une honte. Rien n'a été fait au cours des trois derniers mois, à part l'ouverture de quelques routes , déplore-t-il.

Avec des informations de CBC