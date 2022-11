La tiktokeuse Citron Rose signe une chorégraphie dans le prochain Just Dance d’Ubisoft

La créatrice de contenu montréalaise Angie Augustin, alias Citron Rose, est connue pour ses vidéos empreintes d'humour sur TikTok. Mais c'est aussi une chorégraphe et une danseuse de style afro. Son énergie contagieuse sur le réseau social a séduit Ubisoft, qui lui a réservé une place de choix dans la version 2023 de son célèbre jeu vidéo Just Dance.

La danseuse d’origine haïtienne, qui compte quelque 650 000 personnes abonnées sur TikTok, a imaginé une chorégraphie de style afro qu’elle interprète elle-même sur la chanson Woman de Doja Cat dans Just Dance 2023. On peut la voir s’y déhancher dans un décor typiquement montréalais : sur le toit des bureaux d’Ubisoft Montréal, dans le Mile-End, avec une vue sur le mont Royal.

Les bureaux montréalais du géant du jeu vidéo Ubisoft, dans le Mile-End. Photo : Getty Images / AFP / Eric Thomas

C’est la première fois qu’on pourra reconnaître la métropole québécoise dans le jeu, d’après Ubisoft.

Montréal y est aussi à l’honneur dans deux pistes musicales : le producteur montréalais Apashe signe la pièce Majesty, une collaboration avec le rappeur montréalais Wasiu, et Witch, sur laquelle rappe l’Ukrainienne Alina Pash.

Faire rayonner les danses afros

Angie Augustin est une danseuse professionnelle autodidacte. Elle développe depuis 2018 sa propre technique de danse afros, qu’elle enseigne aux élèves de sa troupe de danse africaine Afrovybz Canada. Son dada : enseigner la réappropriation du corps à travers la danse afroféminine.

Le jeu «Just Dance 2023» est sorti le 22 novembre. Photo : Ubisoft

Les fans de la chanteuse Sarahmée ont également pu la voir l’accompagner sur scène ces trois dernières années.

« Grâce à sa collaboration avec Just Dance, Citron Rose peut continuer à partager son amour de la danse, tout en participant à un projet rendant plus accessibles les danses afro [...] qui gagnent à être connues dans leur authenticité. » — Une citation de Extrait du communiqué d’Ubisoft

Le jeu Just Dance 2023 offre quarante trames musicales et autant de chorégraphies qui peuvent être imitées par les joueurs et joueuses, téléphone intelligent en main en guise de manette, en mode local ou multijoueur en ligne.

Ce n’est pas la première fois qu’Ubisoft fait appel à une tiktokeuse pour son jeu vidéo de danse. L’ultrapopulaire danseuse de Québec Enola Bédard (15,5 millions de personnes abonnées sur TikTok) s’était prêtée à l’exercice pour Just Dance 2022.