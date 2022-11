Liliane Blanco-Binette : les astres bien alignés

Jusque-là, l’artiste originaire du secteur de Hull ne s’intéressait pourtant pas à cette application dont la popularité a explosé pendant la pandémie. Son fonctionnement était trop mystérieux, trop compliqué, se disait-elle. Mais la voyante avait été catégorique: Fais des vidéos! , paraphrase la femme de 25 ans, près d’un an plus tard.

Le reste donne raison à l’alignement des astres: Liliane Blanco-Binette compte 125 000 abonnés, après presque un an sur TikTok. Je n’ai que du positif de TikTok , constate-t-elle. Ce que je vis, c’est de l’exposition, c’est des gens qui me découvrent. Je reçois une vague d’amour. Ça m’impressionne!

Une carrière en humour en essor

Il s’agit d’une réponse du public sans précédent pour l’humoriste dont la carrière vient de commencer. Je ne me souviens pas, dans ma vie, avoir voulu faire autre chose que d’être humoriste , résume-t-elle.

Ce rêve, elle s’en est rapproché petit à petit, avec les outils à sa disposition, soit le théâtre, l’improvisation et Secondaire en spectacle, découverts lorsqu’elle fréquentait l’École secondaire Mont-Bleu.

En 2017, elle a déménagé à Montréal pour tenter sa chance dans le milieu. L’École nationale de l’humour (ENH) a fini par lui ouvrir ses portes après trois tentatives, dont une première audition pourrie , confie la principale intéressée. Je suis très contente de ne pas être rentrée après mes deux premiers essais, parce que, maintenant que je connais le processus, [je sais que] je n’aurais jamais été prête. Malgré le fait que je voulais tellement rentrer, et que je pensais que j’étais rendue là, je ne l’étais pas , relativise-t-elle.

Après avoir obtenu son diplôme de l’ ENH il y a un an et demi, elle a cumulé quelques apparitions à la télévision. Les spectateurs ont notamment pu la voir dans Le prochain stand-up et D’un rire à l’autre, de même que sur scène, notamment au Zoofest.

Quant aux vidéos sur TikTok, elle les considère comme des contenus à part, créés sur mesure pour la plateforme, et l’aidant à construire une complicité avec le public. Parce que les cornichons sont omniprésents dans ses vidéos, maintenant, les gens m’apportent des pickles à mes shows. Sans le vouloir, j’ai vraiment créé un monstre! lance-t-elle en riant.

Liliane Blanco-Binette fera par ailleurs partie du prochain spectacle #Stand-up, une tournée des Tiktokeurs les plus populaires de la Belle Province qui s’arrêtera à Montréal, Québec, Brossard, Sherbrooke et Trois-Rivières au printemps 2023.