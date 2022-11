Changement climatique et subventions alimentent l’industrie de l’énergie verte

Des entreprises qui vendent des thermopompes et des panneaux solaires, offrant ainsi un accès à l'énergie verte, ont le vent dans les voiles en raison des changements climatiques et des subventions gouvernementales.

Des épisodes météorologiques extrêmes comme les inondations, les dômes de chaleur, les sécheresses et les rivières atmosphériques forcent les Canadiens à repenser leur consommation en fonction de la production de gaz à effet de serre.

D'autre part, les gouvernements au Canada multiplient les subventions pour les consommateurs qui veulent choisir des sources d'énergies plus vertes dans un effort d'aider le pays à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Le tout favorise l'intérêt des Canadiens pour les sources d'énergies plus vertes comme les thermopompes et les panneaux solaires.

Thermopompes

Lundi, le Canada a annoncé un investissement de 250 millions de dollars pour la Subvention pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe. Ce programme vise à aider des dizaines de milliers de ménages à se doter de thermopompes électriques abordables et fiables afin de s'affranchir du dispendieux chauffage résidentiel au mazout , explique Ressources naturelles Canada dans son communiqué de presse.

Cette subvention qui peut atteindre 5000 $, selon le revenu d'un ménage, peut servir à l'achat et l'installation d'une thermopompe et à l'enlèvement sécuritaire du réservoir à mazout.

Ricardo Ramberansingh gère trois entreprises d'installation de thermopompes à Toronto. Il dit multiplier les ventes de thermopompes. Les clients se débarrassent de leurs chaudières , car ils s'inquiètent des changements climatiques, du prix du carburant et pour l'environnement.

Les installations de panneaux solaires demandent un investissement d'au moins 15 000 dollars en fonction du toit et de l'orientation de la maison. Photo : Zeno Renewables

Panneaux solaires

Pour sa part, Kaleb Rodgers, responsable des ventes pour l'entreprise Rikur Energy Inc. à Burnaby, affirme que les ventes de panneaux solaires ont bondi avec la pandémie de COVID-19.

L'entreprise est passée de 30 installations par an à environ 75. Un système peut coûter de 15 000 à 30 000 $, mais Kaleb Rodgers explique que l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes, lancée en mai 2021, aide les Canadiens avec l'investissement nécessaire.

Le responsable des ventes explique que beaucoup de propriétaires sont très fiers de leurs panneaux solaires, lui disant qu'ils ont non seulement l'impression d'aider l'environnement, mais aussi les autres Canadiens, en renvoyant de l'énergie propre dans le système de distribution énergétique provincial.

L'entreprise provinciale de production et de distribution d'énergie, BC Hydro, permet à ses clients de lui envoyer leurs surplus d'énergie en échange de crédits pour leurs factures à venir.

L'initiative canadienne pour les maisons plus vertes offre une subvention pouvant atteindre 5000 $ et un prêt sans intérêt d'un maximum de 40 000 $ pour les rénovations résidentielles respectueuses de l'environnement. En date du mois de septembre, le programme avait reçu plus de 196 000 demandes de subventions, et plus de 38 000 sont arrivées la première semaine de l'existence du programme en 2021.

Des subventions totalisant plus de 69 millions de dollars ont été distribuées à près de 19 000 propriétaires résidentiels. Au 14 novembre, 3202 subventions avaient été remises pour des panneaux solaires et 8572 pour des thermopompes.

Chris Palliser, porte-parole pour l'entreprise britanno-colombienne The Shift Energy Group, explique que le coût des panneaux solaires a beaucoup diminué depuis dix ans et qu'il est désormais plus économe de produire de l'énergie avec un système de panneaux solaires que de payer pour l'énergie hydro-électrique. L'importance de cette économie dépend de la province.

Comme le prix de l'essence, celui du mazout atteint des sommets record. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Des motivations multiples

Mais Chris Palliser ajoute que la diminution du coût d'installation des panneaux solaires n'est pas l'unique raison de l'engouement que connaît le secteur.

Les changements climatiques jouent un rôle important », dit-il. « Ce sont le dôme de chaleur, les rivières atmosphériques qui nous tombent dessus. Je crois que les gens s'en rendent compte et se disent qu'il faut faire quelque chose.

Chris Palliser note que son entreprise installe six fois plus de systèmes depuis 2020 et qu'elle a embauché 35 nouveaux employés depuis six mois.

Le coût élevé de l'énergie et les changements météorologiques ont fusionné pour motiver différents individus, ajoute-t-il, que ce soit les investisseurs prudents, les militants du climat, ceux qui recherchent l'indépendance énergétique ou les avant-gardistes.

Avec les informations de Yvette Brend