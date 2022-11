Un carcajou piégé accidentellement dans le Nord-Est de l’Ontario

L’animal est très rarement vu dans la région et est considéré comme une espèce menacée par la province.

Je n’avais jamais vu ça avant , affirme M. Levasseur.

Une bibitte se promenait autour de mes collets à loups le samedi, aussi le dimanche, ça avait été mangé (les appâts) un peu. J’ai ajouté des collets. Et le mardi, quelqu’un est allé vérifier les collets pour moi. Il pensait que c’était un loup noir, mais c’était un carcajou. C’était une méchante surprise , affirme-t-il.

M. Levasseur a signalé la prise au ministère des Richesses naturelles et des Forêts et un agent de conservation est venu prendre l’animal pour des tests.

Selon ce qu’il a entendu, il s’agirait du troisième carcajou piégé accidentellement depuis quelques années dans la région de Hearst.

Les deux premiers auraient été attrapés plus à l’ouest, dans les secteurs de lac Fushimi et de Pagwa.

D'autres ont été piégés dans le Nord-Ouest de la province.

M. Levasseur s’est fait dire que le carcajou était un mâle d’une taille normale, pesant environ 11 kilogrammes. Photo : Avec la permission de Rick Levasseur

Quelqu’un a dit à M. Levasseur qu’un carcajou peut attaquer un humain et serait capable de tuer un jeune orignal.

Si c’est dangereux pour un humain, proche comme ça de la ville, même s’il n’en reste pas beaucoup, c’est peut-être bon qu’il ne soit plus là. Mais chacun a son opinion là-dessus , dit-il.

Il a accepté une offre des représentants du ministère qui lui ont proposé de lui redonner l’animal après les examens.

M. Levasseur affirme que le carcajou lui a été ramené vendredi dernier et qu’il a alors apporté l’animal chez une taxidermiste locale pour le faire empailler.

Sur son site web, le gouvernement de l’Ontario indique que du point de vue historique, le carcajou se trouvait sur presque tout le territoire de l’Ontario et qu’aujourd’hui, on le trouve principalement dans la forêt boréale nordique et la toundra côtière.

Cependant, on ajoute que de récentes études indiquent une certaine recolonisation de l’aire de répartition historique du carcajou dans le Nord-Est de l'Ontario.

On souligne que la principale menace qui pèse sur cette espèce est la perte d’habitat en raison de la coupe forestière et la fragmentation de l’habitat souvent associée à l’exploitation des ressources naturelles et à la construction de routes.