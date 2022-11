Des trottinettes électriques en location à Saskatoon au printemps de 2023

Ces derniers vont opérer 500 trottinettes électriques entre le printemps et l’automne de chaque année au cours de cette période d’essai.

Selon le directeur des transports auprès de la Ville de Saskatoon, Jay Magus, ce projet pilote permettra au conseil municipal de la Ville des Ponts de faire des évaluations afin de déterminer s’il est possible que cette initiative devienne un programme permanent.

« Bien que plusieurs personnes soient excitées d’avoir accès à de nouveaux moyens de transport, d’autres se disent inquiètes de la sécurité des conducteurs et des piétons. On pourra évaluer comment mettre en place des règles et évaluer les coûts [liés à l’utilisation des trottinettes électriques]. »