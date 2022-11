De Catherinettes ...

« Ah! Ne m’en parlez pas du plan social pour les pauvres célibataires. On n’est pas tellement acceptées. » — Une citation de Pauline Bernatchez, 1964

« Les gens qui sont mariés, je les fréquente. Ils ont beaucoup de courage. Ce sont de braves gens. » — Une citation de Juliette Huot, 1964

La journée du 25 novembre est traditionnellement celle de la Sainte-Catherine et des vieilles filles .

Dans une mesure beaucoup moins grande, c'est aussi la journée des « vieux garçons » .

Pour la petite histoire, c’est Catherine d’Alexandrie qu’on célèbre tous les 25 novembre.

Cette jeune chrétienne avait catégoriquement refusé d’épouser un empereur romain qui exigeait qu’elle renonce au Christ.

Pour se venger, le monarque a fait exécuter Catherine d’Alexandrie.

L’Église catholique l’a canonisée et elle est devenue la sainte patronne des femmes célibataires de plus de 25 ans.

Ces dernières étaient désignées par le surnom Catherinettes et plusieurs portaient, les 25 novembre, une coiffe pour confirmer leur statut de célibataires.

Il y a quelques décennies, notamment au Canada français, avoir plus de 25 ans et encore être une femme célibataire pouvait vous valoir de se faire montrer du doigt.

Le journaliste Paul-Émile Tremblay interviewe des femmes sur leur condition de célibataires.

Le 25 novembre 1964, le journaliste Paul-Émile Tremblay propose, lors de l’émission Aujourd’hui, des entrevues de femmes qui commentent leur célibat.

Parmi celles-ci, il y a des femmes connues comme Juliette Huot et Élaine Bédard.

Ce qui ressort de ces interviews, c’est que ces femmes ne se sentent pas malheureuses.

Plusieurs confirment qu’elles sont célibataires par choix et ne croient pas que le mariage soit la seule avenue pour avoir une vie accomplie.

Cependant, plusieurs soulignent que leur état rend quelquefois plus difficiles les relations sociales.

Par moments, elles souffrent de solitude.

Ce qui ressort de ces interviews, c’est cependant une image de femmes joyeuses aux antipodes de la célibataire frustrée et revêche.

Les célibataires s’émancipent ...

« Dans l’ancien temps, les gens étaient plus identifiés quand ils étaient célibataires. […] Aujourd’hui, on n’est plus catégorisés comme dans l’ancien temps. » — Une citation de Carole Langlois, 1977

Avançons de 13 ans.

La journaliste France Nadeau interviewe trois femmes célibataires sur ce qu'elles pensent de leur situation.

Le 25 novembre 1977, la journaliste France Nadeau, dans le cadre de l’émission Femme d’aujourd’hui, interviewe trois femmes célibataires.

Louise Arcand anime Femme d’aujourd’hui ce jour-là.

On sent à l’écoute de cet échange que la réalité pour ces célibataires se modifie.

L’une des trois femmes qui discutent avec France Nadeau affirme que son célibat n’est pas subi, contrairement à ce qui aurait pu être le cas quelques années plus tôt, mais lui permet plutôt de s’accomplir.

Une autre nuance ce propos en disant que c’est un peu parce qu’elle n’a jamais trouvé l’âme sœur qu’elle est toujours célibataire.

La troisième femme signale qu’elle a un regret : celui de ne pas avoir eu d’enfants.

Mais, elle a décidé de devenir un foyer d’accueil pour un enfant malgré les obstacles administratifs qu’elle a tout d’abord rencontrés.

... Dans un monde qui paraît plus compliqué

« Comment aborder l’autre ? […] Plusieurs solitaires courent, mais font du surplace. » — Une citation de Claude Sauvé, 1990

Avançons encore de 13 ans.

Une personne sur 10 au Canada vit seule.

La proportion est beaucoup plus élevée chez les 35 à 45 ans, nous informe l’animatrice de l’émission Le Point, Madeleine Poulin.

Le journaliste Claude Sauvé explore dans son reportage la situation parfois compliquée des célibataires au début des années 1990.

Le journaliste Claude Sauvé nous propose le 16 février 1990, dans cette émission, un reportage sur cette nouvelle réalité.

On y apprend qu’un tiers des Canadiens âgés de 35 à 45 ans peuvent être considérés comme des célibataires.

Mais ces derniers ne sont pas comme les Catherinettes ou les vieux garçons d'il y a quelques décennies.

Ils sont souvent séparés ou divorcés, peuvent avoir des enfants et ont vécu la libération sexuelle et des femmes.

Claude Sauvé décrit la situation de ces célibataires nouveau genre comme étant compliquée.

Ils/elles voudraient bien trouver sur son chemin un(e) partenaire, mais c’est devenu difficile.

Le reportage brosse un tableau des divers efforts et moyens pour faire la connaissance de quelqu’un de son goût .

On écume les bars, on fréquente des clubs de célibataires, on s’inscrit dans des émissions télévisuelles de rencontre.

Parfois on croise l’âme sœur, souvent on revient bredouilles.

Beaucoup de personnes interrogées avouent leur solitude et la difficulté d’obtenir des rencontres fructueuses.