Un homme fabrique 175 autos en bois pour les plus démunis

J’avais vu ça sur Internet, puis j’ai dit : "oh mon Dieu!" C’est un retour dans le passé par la manière qu'elles sont faites. Ce n’est rien d’élaboré et c’est presque indestructible, car elles sont faites d'un gros morceau de bloc d’érable avec du noyer pour les roues. Je pense qu’un enfant pourrait lancer ça sur le mur et la voiture serait intacte!

Au décès de sa mère, François Gauthier s’était construit un atelier pour travailler le bois avec le petit héritage.

Dans son atelier, François se concentre à couper la pièce principale de son véhicule. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il ne se cache pas qu’il a ainsi réalisé le souhait de sa mère qui voulait toujours que je travaille le bois comme elle le voyait à l'adolescence sculpter du bois avec quelques outils de son père.

Afin de mettre un peu de magie à Noël, François Gauthier redonne au suivant avec ce projet. Les petites voitures qu’il a conçues seront distribuées dans la moitié des 400 paniers de Noël que distribue l’organisme du Témiscamingue ontarien Christmas Wish.

Les voitures que fabrique François en pièces détachées. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

François Gauthier souhaite que ses voiturettes fassent plus de chemin en servant deux causes à la fois.

On retrouve sur chaque petit bolide un commanditaire qui a dû débourser la somme de 50 $ pour voir le nom de son entreprise y être inscrit. La moitié des fonds amassés servent à défrayer le coût des matériaux , explique M. Gauthier, et l’autre moitié est redonnée au Club des Lions local et au Cœur du Village à Earlton.

« J’ai été voir tous les commerces locaux puis je leur ai demandé s’ils étaient intéressés d’acheter une petite voiture avec leur logo dessus. Les industries ont embarqué, c’était effrayant 50 voitures pour une, 50 pour l’autre, 35 pour un et ensuite de ça, 10 voitures, selon les capacités [financières] de l’entreprise. » — Une citation de François Gauthier, bricoleur