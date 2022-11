Changements climatiques : certaines communautés du Nord de l’Ontario plus vulnérables

Le rapport intitulé Changement climatique et santé dans le Nord de l’Ontario : aperçu des effets du changement climatique sur la santé dans le Nord de l’Ontario servira de guide aux professionnels de la santé dans l’élaboration future de mesures et de stratégies efficaces d’adaptation de leurs populations aux changements climatiques.

Celui-ci indique qu'en 2080, le Nord de l’Ontario pourrait voir augmenter de 15 le nombre d’avertissements de chaleur par année et la température estivale moyenne pourrait augmenter de 2 à 6 degrés Celsius.

Si les conséquences néfastes des changements climatiques sont nombreuses, le rapport fait état de défis plus importants pour le Nord, dont une augmentation de visites aux urgences causées par la chaleur extrême et une augmentation de l’insécurité alimentaire.

L'augmentation des maladies transmises par voie hydrique et vectorielle, dont la maladie de Lyme fait aussi partie des conséquences possibles selon le rapport.

Les changements climatiques pourraient aussi mener à une santé mentale de plus en plus fragile pour les jeunes qui héritent d’une planète en péril ou pour les individus forcés d’évacuer leurs communautés en raison de feux de forêt et d’inondations.

Né d'une collaboration entre les sept bureaux de santé du Nord de l'Ontario, le rapport s’inscrit dans le cadre du programme ADAPTATIONSanté de Santé Canada. Le projet a été financé à hauteur de 264 615 $.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest a mené le projet en collaboration avec six autres bureaux de santé de la région. Photo : Northwestern Health Unit

Lorsque questionné sur les mesures concrètes qui en découlent, le gestionnaire des communications au Bureau de santé du Nord-Ouest, Alex Berry admet que les bureaux de santé publique ne peuvent pas résoudre le problème du changement climatique [...] mais créer des liens afin d’alimenter la discussion, de voir ce que l’on peut faire collectivement, ce que l’on peut tous faire.

D’ailleurs, une partie importante de l’information contenue dans ce document découle de discussions avec des collaborateurs et partenaires sur le terrain.

Cela comprend notamment des instances municipales, des chefs des Premières Nations et des organisations environnementales à but non lucratif afin de déterminer les contextes et réalités propres aux territoires étudiés.

Une approche locale

Le rapport est fondé sur la notion que l’adaptation aux changements climatiques doit prendre en compte la science, mais aussi les déterminants géographiques, sociaux économiques et communautaires.

Ainsi, les dangers associés au changement climatique et leur impact sur les populations sont semblables en Ontario, voire au Canada, mais en étudiant le Nord, on se rend compte que la réalité locale est ce qui va déterminer l’impact qu’auront les changements climatiques sur la santé , selon M. Berry.

Par exemple, une augmentation des feux de forêt aura un effet évident sur la santé physique humaine, en particulier sur la santé respiratoire, mais également sur la santé mentale d’individus vivant dans des communautés dont l’économie est largement dépendante de l’industrie forestière.

Le rapport souligne également le fait qu’un peu plus de la moitié des habitants résident dans les centres urbains et ruraux, alors que le reste (44.1 %), dont 106 Premières Nations, réside dans de petites localités et des zones rurales, où les services sont limités .

L’accès inéquitable aux ressources nécessaires, notamment les services sociaux et de santé, devient un déterminant notable pour cette région.

Ces rapports peuvent être utilisés comme outil, comme mise en contexte général à ajouter aux réalités régionales , estime Jane Mantyla, spécialiste en planification pour Santé publique Sudbury et district.

« Quels facteurs de protection sont déjà présents dans la communauté? Quels facteurs de risques y sont présents? » — Une citation de Jane Mantyla, spécialiste pour Santé publique Sudbury et districts

Cela nourrira les parties intéressées par l’information nécessaire afin de planifier l’adaptation de la majorité et de venir en aide aux populations les plus à risque , ajoute Mme Mantyla.

Les Autochtones, davantage touchés

Les populations vulnérables subissent davantage les effets néfastes attribuables aux changements climatiques.

En Ontario, comme partout ailleurs au pays, les personnes âgées, les individus souffrant de maladies chroniques, les nourrissons et jeunes enfants et les travailleurs migrants sont ceux qui risquent d'en souffrir le plus.

L’Ontario a la particularité de compter la plus grande population d'Autochtones au Canada, qui sont considérés comme très vulnérables face aux changements climatiques

Un peu plus de 75 % d’entre eux vivent dans le Nord de l’Ontario.

Une communauté sur quatre est décrite au sein du rapport comme éloignée et isolée, car on peut seulement y accéder par voie aérienne ou par les routes de glace en hiver.

Les effets des changements climatiques dans le Nord de l'Ontario seront plus prononcés au sein des populations autochtones (archives). Photo : AFP / PATRICK T. FALLON

Leur accès aux ressources clés est ainsi limité, mais cette réalité apporte un lot de particularités.

M. Berry souligne notamment que les changements climatiques rendent l’accès aux routes de glaces de plus en plus limité dans le temps.

Les provisions doivent ainsi être acheminées par voie aérienne. Cela rend les opérations plus compliquées et coûteuses.

Le lien qui unit les peuples autochtones à la terre et à leur nourriture plus traditionnelle peut aussi se voir affecté, causant des dommages importants à leur santé mentale.

« [...] les peuples autochtones constatent les effets durables des dommages causés à leur santé mentale et à leur identité culturelle, comme le nombre accru de personnes atteintes d’une maladie mentale, abusant des drogues ou ayant des pensées suicidaires et la gravité de leur cas. » — Une citation de Extrait du rapport Changement climatique et santé dans le Nord de l'Ontario