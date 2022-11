Les assistances déçoivent les Huskies, mais encouragent les Foreurs

Les deux formations de hockey junior majeur de l'Abitibi ont franchi au cours du week-end l'étape des 10 parties locales, soit un peu moins que le tiers de la saison régulière.

À Rouyn-Noranda, la moyenne se chiffre à 1729 amateurs par match. Ces chiffres se comparent à ceux de la saison 2019-2020, tout juste avant la pandémie. Mais pour l’organisation rouynorandienne, on est encore loin des saisons précédentes, où l’on frisait les 2000 spectateurs par rencontre locale.

« C’est sûr que c’est décevant. À 2000, on serait satisfaits. Ça voudrait aussi dire plus de revenus de concessions, du bar ou de la boutique. On travaillerait pour se rendre à 2200, mais disons que ce serait moins un casse-tête. » — Une citation de Gilles Bérubé, directeur des opérations des Huskies

Les Huskies sont particulièrement inquiets de voir des foules anémiques un vendredi soir comme celle de 1423 spectateurs le18 novembre contre Moncton. Selon Gilles Bérubé, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte.

C’est un chiffre fatigant, lance-t-il. On se demande parfois où sont les gens. Est-ce qu'ils ont perdu l’habitude de sortir le soir? Mais pour nous, ce qui nous a nui le plus jusqu’ici, c’est d’avoir joué une séquence de trois matchs en quatre soirs à la maison. Ç'a beau être pas cher, les gens ont des priorités. Ils vont venir à un match, deux à la limite, mais seulement les mordus viendront aux trois. Ce genre de situation ne devrait pas avoir lieu.

Les Huskies de Rouyn-Noranda ne sont pas tellement satisfaits de leur moyenne d'assistance jusqu'ici en 2022-2023. (Archives) Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

À Val-d’Or, les chiffres des assistances aux Foreurs sont légèrement inférieurs à ceux des Huskies après 10 parties locales, avec une moyenne de 1674 personnes par match. Mais il faut remonter à la saison 2015-2016 pour avoir de meilleures assistances à ce stade-ci de la saison.

« Pour nous, c’est une reprise avec une hausse de 22 % par rapport à l’an dernier. C’est encourageant. On n’est pas retournés au niveau où on était, mais c’est une progression. Il nous reste encore un 5 % à aller chercher si on se compare aux chiffres habituels, mais c’était beaucoup plus alarmant il y a un an. » — Une citation de Denis Giguère, directeur administratif des Foreurs

Les Foreurs ont joué devant de maigres foules au cours du dernier week-end, mais pas question pour l’organisation de lancer la pierre aux amateurs.

C’est à nous de nous montrer imaginatifs, rétorque Denis Giguère. La pandémie a peut-être changé les habitudes de vie des gens et on a le défi de les convaincre, de les amener à venir vivre un spectacle et une ambiance. Les gens sont prêts à se déplacer, mais ils attendent quelque chose en retour et on doit s’ajuster, comme partout ailleurs dans la ligue.

Tant chez les Foreurs que chez les Huskies, on ne croit pas que l’inflation ou l’état de l’économie joue un rôle majeur dans leurs résultats jusqu’ici.

Même si on a augmenté nos prix, les gens nous en parlent très peu, soutient Denis Giguère. On a aussi un très bon appui corporatif, avec 310 billets de loges vendus sur 315. Toutes nos bandes sont aussi vendues. On ne peut pas dire qu’on ressent cette crainte de l’inflation.

Quand les gens sont présents, les ventes par client sont bonnes, souligne Gilles Bérubé. Ils ont encore de l’argent pour le loisir. Mais, encore une fois, trop de matchs collés, ç'a un impact. On fait déjà des promotions avec les écoles, les entreprises, Peut-on en faire d'autres? Sans doute. On est ouverts aux suggestions, mais les baisses sont généralisées à travers la ligue. La situation nous chicote, mais on se dit aussi que c’est souvent plus facile d’attirer les gens après les Fêtes. On compte là-dessus, surtout que nous avons une belle jeune équipe qui surprend.

Chez les Foreurs, on aimerait évidemment attirer 200 à 300 personnes de plus par match, mais on réitère que l’avenir de l’organisation n’est pas en jeu.