Renouvellement de convention collective : les cols blancs de Trois-Rivières préparent leurs demandes

Parmi ses membres, des employés de bureau, on compte notamment les secrétaires, les techniciens sur les chantiers, les employés des bibliothèques, les répartiteurs de la Direction de la police, a énuméré Mme Larouche en entrevue à l’émission Toujours le matin.

« On a un rattrapage à faire depuis une dizaine d’années. » — Une citation de Patricia Larouche, présidente du Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières

Elle souhaite que les vacances, un meilleur aménagement du temps de travail, la semaine de quatre jours et des augmentations salariales soient discutés avec l’employeur.

Quand on a négocié la convention collective actuelle, c’était en 2016-2017. On était dans l’austérité. Depuis ce temps-là, il n’y a rien qui a été mis à jour, ce qui fait que les autres villes comparables ou de la région ont augmenté et renégocié des salaires plus élevés , a-t-elle souligné, signalant que la Ville de Trois-Rivières perd une expertise qui se tourne vers des villes comme Shawinigan, Nicolet, Bécancour et même Montréal et Québec dans le contexte du télétravail.

« Nous avons 12 classes salariales et il y en a six là-dedans qui ne sont pas à 50 000 $ par année pour un temps plein. [...] J’ai reçu beaucoup d’appels à ce sujet. » — Une citation de Patricia Larouche, présidente du Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières

Il y a des gens qui partent. Il y a de grosses différences avec Shawinigan. Le saut n’est pas si difficile que ça à faire pour la ville d’à côté. Le travailleur ou la travailleuse n’a pas besoin de déménager les enfants d’école, de déménager le conjoint ou la conjointe de ville, c’est vraiment à côté , a expliqué Mme Larouche.

Lors des négociations, le syndicat va chercher à se comparer à des villes de taille similaire comme Lévis, Saguenay, Repentigny, Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que Sherbrooke

Mme Larouche ne pense pas qu’une entente de principe pourrait être conclue d’ici la fin de l’année. Les nombreuses demandes vont complexifier les négociations, croit-elle, mais elle a espoir que les négociations se dérouleront bien. Nous avons de bonnes relations avec les ressources humaines , a-t-elle conclu.

Au moment de publier ces lignes, la Ville de Trois-Rivières n’avait pas rappelé pour répondre aux questions de Radio-Canada.

