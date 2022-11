L’Outaouais se prépare pour la COP15 à Montréal

À quelques semaines de la 15 e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB), du 7 au 19 décembre à Montréal, des intervenants clés sur la protection de la nature et de la biodiversité et des politiciensd e l'Outaouais se mobilisent pour un « Outaouais Vert et prospère ».

Des gouvernements du monde entier convergeront vers Montréal en décembre pour définir de nouveaux objectifs et élaborer un plan d’action pour la nature au cours de la prochaine décennie.

Et à l'échelle locale, les intervenants espèrent faire passer des messages.

Mardi matin, des dizaines d'experts, de citoyens et d'élus de la région sont réunis au Relais Plein air du parc de la Gatineau, pour débattre de protection de la biodiversité. L'objectif : élaborer des idées et des moyens pour mieux protéger les milieux naturels et les espèces animales et végétales en Outaouais, et partager cette réflexion avec la délégation canadienne de la conférence internationale.

Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais ( CREDDO) souhaite aussi développer une approche plus régionale. En collaboration avec la députée de Pontiac, Sophie Chatel, le regroupement a annoncé la création d'une COP15 régionale pour l'Outaouais.

L’idée à la base de tout ça, c’est de dire qu’on a un très bon plan climat au niveau national. Mais si on veut vraiment le mettre en œuvre, ça prend une mobilisation au niveau régionale , explique Mme Chatel.

La COP15 régionale se veut un lieu de rencontre entre tous les acteurs qui peuvent faire une différence en matière de protection de la nature et la biodiversité en Outaouais.

Depuis un an, on s’engage avec les agriculteurs et les entreprises pour la transition verte, etc. Et aujourd’hui, on parle de la protection de la nature et de notre cible de protéger 30 % de notre nature, de notre biodiversité et de notre eau douce d’ici 2030 , continue la députée fédérale.

La députée libérale de Pontiac, Sophie Chatel Photo : Radio-Canada

Une cible qui va de pair avec les exigences de la Convention sur la diversité biologique de l’ONU.

Le pourcentage de conservation en Outaouais pour le moment est de 6 %, affirme Benoît Delage, directeur général du CREDDO .

On a beaucoup de travail à faire pour assurer les méthodes de conservation. S’assurer que le monde municipal participe à ces objectifs-là , poursuit-il.

Selon M. Delage, la Ville de Gatineau a encore un devoir de reconnaître ce qu’elle conserve en ce moment, c’est quoi l’état de la situation pour pouvoir se donner des objectifs .

Il faut absolument travailler sur différents concepts comme celui des corridors écologiques.

On doit s’assurer qu’il n’y ait plus de perte nette dans les milieux humides. Et on doit compenser si on détruit les milieux humides , ajoute-t-il.

Investissement fédéral

L’été dernier, le gouvernement fédéral a injecté 118 000 dollars dans la protection de la faune et de la flore à Kitigan Zibi, rappelle Sophie Chatel. Un financement qui doit permettre d’améliorer la protection des espèces en péril dans tout l'Outaouais.

Dans la même veine, mardi, le gouvernement fédéral, par le biais de Mme Chatel, a annoncé un financement de 650 000 dollars à l’organisme Action Chelsea pour le respect de l'environnement, afin de protéger les forêts autour du parc de la Gatineau.

Avec les informations de Stéphane Leclerc et Nelly Albérola