Les restrictions d’Israël en Cisjordanie ont fait perdre 50 milliards $ aux Palestiniens

Dans un nouveau rapport, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) estime à 2,5 milliards de dollars par an le coût des restrictions supplémentaires dans la partie de la zone C de la Cisjordanie qui est disponible pour le développement palestinien.

Cette zone C, qui représente environ 60 % de la Cisjordanie, contient toutes les colonies israéliennes et est sous contrôle israélien, indique la CNUCED .

Selon les Accords d'Oslo de 1993, la Cisjordanie occupée a été divisée en trois zones administratives. La zone C devait être progressivement transférée à l'Autorité nationale palestinienne au cours d'une période de cinq ans s'achevant en 1999.

Or, souligne la CNUCED , même si, dans plusieurs de leurs résolutions, le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Assemblée générale des Nations unies ont souligné l'illégalité, au regard du droit international, des colonies et de l'acquisition de territoires par la force, les colonies continuent de se multiplier et de s'étendre .

Des villageois regardent un bulldozer israélien démolir une maison palestinienne dans le quartier Umm Qasas de Masafer Yatta, en Cisjordanie occupée, le 25 juillet 2022. Photo : Getty Images / MOSAB SHAWER

Selon le rapport, Israël a placé 70 % de la zone C sous la juridiction des conseils régionaux des colonies, rendant cette partie inaccessible au développement palestinien, tandis que l'accès des Palestiniens au reste de la zone C reste très restreint .

La CNUCED note que l'éventail de restrictions imposées par Israël limite les activités économiques et la circulation des personnes et des biens dans toute la Cisjordanie, avec notamment l'interdiction d'importer certaines technologies, un régime de permis rigoureux , des contrôles bureaucratiques, auxquels s'ajoutent, outre la barrière de séparation, des points de contrôle et barrages routiers.

Selon le rapport, Israël restreint encore davantage les activités économiques des Palestiniens dans la zone C, avec pour conséquence une activité économique nettement plus faible dans les 30 % de la zone C qui ne relèvent pas de la juridiction des conseils régionaux des colonies que dans les zones A et B.

La CNUCED estime par ailleurs que la contribution annuelle de ces colonies à l'économie d'Israël est de 41 milliards de dollars, soit 227 % du PIB palestinien en 2021.