Une navette et du stationnement gratuit au centre-ville de Sherbrooke pour les Fêtes

Le projet-pilote a mis en place à la demande des commerçants.

Du 1er décembre au 14 janvier, la navette, gérée par la Société de transport de Sherbrooke, circulera les jeudis et vendredis de 16 h à 22 h et les samedis de 10 h à 22 h.

Le trajet emprunté par la navette permettra de relier le haut de la côte King aux rues Wellington Nord et Sud, entre les rues Frontenac et Aberdeen. Des arrêts sont prévus aux stationnements de la Cigarerie et de la Place de la Cité.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Quant au stationnement, il sera gratuit les jeudis et vendredis de 17 h 30 à minuit et les samedis pendant toute la journée.

Plus de détails à venir