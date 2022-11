Des étudiants de l’UQO en grève pour protester contre les stages non rémunérés

En travail social, nos stages ne sont pas rémunérés, comparés à des métiers qui sont historiquement plus d’hommes, comme génie civil et génie mécanique. En faisant des recherches, on s’est rendu compte qu’on n’était pas les seuls métiers pour lesquels les stages n’étaient pas rémunérés. Les infirmières, les psychoéducatrices aussi ne sont pas payées pour leurs stages , a expliqué Evgeni Nedelchev, trésorier du Regroupement des étudiants et des étudiantes en travail social de l’ UQO, en entrevue mardi. C’est un stage à temps plein qu’on doit faire dans nos deux dernières sessions [...]. On a beaucoup de mamans qui trouvent ça dommage parce qu’elles doivent travailler en même temps que faire leurs stages pour avoir de l’argent.

Le groupe prévoit rassembler une cinquantaine de personnes sur le coup de 8 h 30 devant les portes de l’établissement universitaire, et ce, jusqu’à 16 h 30.

Une revendication provinciale

Ce mouvement s'inscrit dans le cadre d'une revendication qui touche tout le Québec, explique Katia Lavoie, elle aussi membre du Regroupement.

On est vraiment avec le collectif "un salaire pour tous les stagiaires", dans un but d’être en solidarité avec un mouvement qui se passe partout. On veut faire notre part partout.

« On demande une rémunération pour tous les stagiaires qui sont en stages, pour les heures qu’ils font en stage. » — Une citation de Evgeni Nedelchev, trésorier du Regroupement des étudiants et des étudiantes en travail social de l’ UQO

L'objectif est d'obtenir que les stages réalisés en milieu de travail soient payés par le gouvernement, et non par les organismes, précise M. Nedelchev.

C’est vrai qu’il y a certaines organisations qui sont ouvertes à débourser de l’argent pour leurs stagiaires, toutefois, on a un petit bémol par rapport à ça. En ce moment, on voit que le gouvernement donne des enveloppes pour les métiers qui sont rémunérés pour leurs stages, alors que nous, ce serait les compagnies elles-mêmes qui devraient débourser pour leurs stagiaires, et donc on devrait se battre avec chaque entreprise pour qu’elles paient leurs stagiaires. On voit une iniquité , juge le trésorier du Regroupement des étudiants et des étudiantes en travail social de l’ UQO.

Cette session, une seule journée de grève est prévue. Mais le mouvement pourrait augmenter ses moyens de pression en cas d'absence de résultats, prévient-il.

Cette session, on fait une journée. Mais s’il n’y a pas de résultats, ce sera une semaine [la session prochaine].

Avec les informations de Stéphane Leclerc