Le NPD évoque la relation entre Kevin Klein et Peter Nygard avant une élection partielle

Lundi, le NPD a cité des articles de presse et des documents judiciaires pour contester la chronologie établie par M. Klein concernant sa relation de travail avec M. Nygard, l'ancien dirigeant d'une entreprise de vêtements multimillionnaire qui a depuis été accusé d'agression sexuelle.

Kevin Klein, ancien conseiller municipal de Winnipeg et récent candidat à la mairie, a déjà déclaré avoir travaillé pour Peter Nygard à deux moments différents : pendant quatre semaines en 2012 et pendant un peu moins de quatre mois en 2014.

Alors que Kevin Klein dit qu'il n'a jamais vu quoi que ce soit de fâcheux lors de ses deux visites au domaine de Peter Nygard aux Bahamas, le politicien de Winnipeg affirme avoir cessé de travailler pour ce dernier parce qu'il n'aimait pas la façon dont il menait ses affaires.

« Je suis parti parce que mon intégrité ne m'aurait pas permis de travailler pour quelqu'un comme ça. » — Une citation de Kevin Klein, candidat progressiste-conservateur dans Kirkfield Park

Il accuse le NPD - et les libéraux quelques jours plus tôt - d'être impliqués dans une tentative désespérée de [l]e discréditer dans l'espoir d'obtenir une quelconque traction à l'élection partielle de Kirkfield Park . Une élection partielle, qui doit se tenir le 13 décembre, comblera le siège laissé vacant après la démission de Scott Fielding en juin.

Quatre candidats s'affrontent : Kevin Klein, Logan Oxenham du NPD , la candidate du Parti libéral Rhonda Nichol et Dennis Bayomi qui représente le Parti vert.

Le NPD accuse Kevin Klein de mentir

Cependant, le NPD allègue que Kevin Klein ne s'est pas retiré de ses relations d'affaires avec Peter Nygard en 2014 comme il l'a reconnu. M. Klein conteste cette affirmation, assurant qu'il n'avait aucune relation avec Peter Nygard lorsqu'il travaillait pour la St. Kitts Biomedical Research Foundation.

À l'époque, selon un article de presse  (Nouvelle fenêtre) paru dans la petite île de Saint-Christophe-et-Niévès, Kevin Klein est présenté comme un partenaire du secteur privé pour un projet médical dans le pays. L'article mentionne aussi la St. Kitts Biomedical Research Foundation comme partenaire.

Or, au milieu des années 2010 notamment, la thérapie cellulaire présentait un grand intérêt pour Peter Nygard qui clamait que ce type de traitement lui avait permis de se sentir et de paraître plus jeune.

Kevin Klein dit avoir joué au poker avec Peter Nygard à deux reprises, mais ne se souvient pas du lieu. Photo : Radio-Canada

Lors de la période de questions lundi à l'Assemblée législative provinciale, la leader parlementaire du NPD Nahanni Fontaine a accusé M. Klein de mentir .

« La première ministre pense-t-elle qu'il est acceptable que Kevin Klein induise en erreur les Manitobains sur le moment où il a travaillé avec Peter Nygard ? » — Une citation de Nahanni Fontaine, leader parlementaire du NPD

Kevin Klein a toutefois soutenu que le NPD établi un lien qui n'existe pas.

Une connexion remise à nouveau en question

M. Klein a dû répondre de son lien avec M. Nygard à de nombreuses reprises - en tant que conseiller municipal, candidat à la mairie et maintenant aspirant député - depuis que les allégations d'agression sexuelle contre l'ancien magnat de la mode ont attiré l'attention internationale à la suite d'un recours collectif au début de l'année 2020.

Peter Nygard est en détention depuis décembre 2020, date à laquelle il a été arrêté dans une maison de Winnipeg après avoir été accusé de neuf chefs d'accusation liés au sexe à New York.

Il risque l'extradition vers les États-Unis pour ces accusations.

Il est également accusé de 11 chefs d'accusation d'agression sexuelle et de trois chefs d'accusation de séquestration à Toronto, liés à des allégations datant de la fin des années 1980 et du milieu des années 2000, et a été accusé d'un chef d'accusation d'agression sexuelle et de séquestration au Québec.

Les accusations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux.

Avec les informations de Ian Froese