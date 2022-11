Un ancien député du PQ à la tête du RTC

Après son passage en politique provincial, de 2002 à 2012, il a été PDG de l’agence métropolitaine de transport de Montréal pendant 3 ans. Plus récemment, il était directeur des affaires publiques à la Société de transport de Laval.

On a mis en place un système rapide par bus et on était engagé dans une démarche pour l’électrification d’un garage et on a fait l’acquisition de plusieurs autobus électriques. J’ai une bonne connaissance des dossiers et des enjeux de transport , a fait valoir le nouveau directeur alors que le RTC est appelé à se transformer en profondeur avec l’arrivée du tramway.

« La principale richesse du RTC, c'est son capital humain. J'entends miser sur celui-ci pour relever les grands défis de la mobilité dans l'agglomération de Québec. » — Une citation de Nicolas Girard, nouveau directeur général du RTC

Nicolas Girard estime que le financement des réseaux de transport en commun du Québec sera l’un des principaux défis alors que les aides d’urgence liées à la pandémie doivent prendre fin. Il entend intensifier les discussions avec les autres paliers de gouvernement pour que le transport collectif obtienne davantage de ressources.

Plus de détails à venir