Martin Matte deviendra animateur d’un talk-show à l’automne 2023

Les émissions de 60 minutes, dont plusieurs détails comme le titre restent à dévoiler, seront diffusées en direct sur une base hebdomadaire.

En plus des personnes invitées sur le plateau, l’humoriste sera accompagné de collaborateurs et collaboratrices, ainsi que d’un ensemble musical. Des sketches et des reportages seront également présentés, selon un communiqué.

Martin Matte cherchera à délier les langues de bois et s’intéressera à tout ce qui se passe dans le monde , peut-on lire dans la présentation de TVA.

Je suis habitué à faire de la scène et de la fiction, mais animer un talk-show, non. En direct en plus, cela me déstabilisera, me fera perdre mes repères et me conduira vers mon premier cuisant échec. On dit que l’échec est un passage qui te prépare pour ton prochain succès, mon projet suivant sera donc un grand succès , a réagi dans le communiqué, avec ironie, Martin Matte.

L’émission sera tournée au Théâtre St-Denis, à Montréal, et produite par Encore Télévision, qui est également derrière Les beaux malaises, la série humoristique à grand succès de Martin Matte, mais aussi Léo, de Fabien Cloutier, et Club Soly, de l’humoriste Arnaud Soly.