Une vieille roulotte transformée en soupe populaire mobile

Lancé lundi grâce à la collaboration de Feeding Windsor et Street Angels, le Soup Shak est pour l'instant stationné tous les jours à l'intersection de la rue Park et de l'avenue Victoria au centre-ville de Windsor entre 19 h et 21 h.

Nos amis de la rue ont faim en fin de soirée , explique Marnie Monrose de Street Angels. Ils ont généralement faim et n'ont rien à manger après 17 heures. Nous voulons juste les envoyer au lit avec un estomac chaud et plein.

Pour faire naître le projet, les organisateurs ont lancé une campagne GoFundMe que leur a permis d'amasser 15 000 $.

Ils prévoient rester dans les rues tous les soirs jusqu'en avril.

Mauricio Gidillini a fait partie des premiers clients de la soupe populaire.

Windsor commence à comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin de survivre , dit-il.

Des centaines de personnes à aider

Pour Merissa Mills de Street Angels, la soupe populaire va rapidement prendre sa place alors que la précarité est en hausse dans la communauté.

Je pense que la demande va être élevée , souligne-t-elle.

Elle note toutefois que le public concerné est difficile à rejoindre.

Les personnes que nous ciblons n'ont pas accès aux médias sociaux. Elles ne regardent pas souvent les nouvelles ou n'entendent pas ce genre d'information , explique-t-elle.

L'information est distribuée dans les refuges locaux, dans les accueils de jour et dans d'autres endroits où les personnes dans le besoin peuvent se trouver.

Pour sa part, Mauricio Gidillini assure qu'il va passer le mot autour de lui.

Dans les prochaines semaines, le Soup Shak pourrait étendre ses services à d'autres secteurs de Windsor-Essex.

Le Soup Shack est mobile, il peut donc aller partout où nous allons , souligne Merissa Mills.

Avec des informations de CBC