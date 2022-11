La Saskatchewan a enregistré le plus haut taux d’homicide au Canada en 2021

La Saskatchewan est la province qui a enregistré le plus haut taux d’homicide pour 100 000 habitants en 2021, selon Statistique Canada.

L'an dernier, 70 homicides ont été rapportés dans la province, ce qui est équivalent à 5,93 homicides pour 100 000 habitants selon les données publiées lundi par Statistique Canada.

Ceci représente une augmentation de 9 % par rapport à 2020 au niveau provincial, alors qu’une hausse de 3 % a été observée à l’échelle nationale au cours de la même période.

C’est aussi la troisième année consécutive que la Saskatchewan se place à la tête de la liste des provinces qui comptent le plus haut taux d’homicides au Canada.

Regina est, par ailleurs, la ville qui a recensé le plus haut taux d'homicide au Canada en 2021 avec 5,67 meurtres pour 100 000 habitants. Elle devance Thunder Bay et Winnipeg.

Parmi les homicides enregistrés en Saskatchewan en 2021, 25 d’entre eux étaient liés à des gangs de rue.

La province a aussi connu une hausse importante d’homicides commis à l’aide d’une arme à feu.

De plus, en 2021, 77 % des victimes de meurtres en Saskatchewan étaient d’origine autochtone. Alors qu’ils ne représentaient qu’environ 18 % de la population saskatchewanaise durant cette période, le taux d’homicides est 16 fois plus élevé chez les Autochtones, comparativement à la population non autochtone.