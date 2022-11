Opération Nez rouge lance un appel aux bénévoles

Après avoir connu des années difficiles en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie et des restrictions sanitaires, Opération Nez rouge est de retour en force cette année, mais pas tout à fait au niveau d’avant la pandémie, explique la directrice communications et partenariats chez Opération Nez rouge, Marilyn Vigneault.

Contrairement à l’année dernière, où on avait à peu près 25 % de nos organisations qui étaient de retour sur le terrain, cette année, on est à peu près à 75 %, dont une cinquantaine au Québec, alors que normalement c’est une soixantaine , a précisé Mme Vigneault au micro de l’émission Tout un matin.

Malheureusement, ce ne sont pas toutes les régions du Québec qui seront couvertes par la campagne d’Opération Nez rouge cette année.

Il y a la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, où on est un petit peu moins présents. On va être aux Îles-de-la-Madeleine, mais Gaspé et Paspébiac, c’est moins couvert. Dans les Laurentides, vallée de la Rouge et Mont-Tremblant ne sont pas avec nous cette année, mais la plupart des grandes régions sont bien couvertes , assure Marilyn Vigneault.

« Pour nous, l’objectif, c’est d’en faire le plus possible et c’est en ayant le plus de bénévoles possible qu’on va y arriver. » — Une citation de Marilyn Vigneault, directrice communications et partenariats chez Opération Nez rouge

Il faut savoir que l’Opération Nez rouge est une initiative d’abord locale dans la mesure où ce sont des organismes à but non lucratif d’une région donnée qui se mobilisent afin d’offrir ce service de raccompagnement aux automobilistes éméchés pendant la période des Fêtes.

Ce sont des organismes […] qui ont un lien avec la jeunesse et le sport amateur, donc des maisons des jeunes, des clubs de natation, des organismes en santé mentale, par exemple. C’est eux qui déploient vraiment la campagne sur le terrain , explique Mme Vigneault.

Pour eux, c’est un moyen de financement qui contribue à la sécurité routière de leur communauté, mais leur but premier, c’est vraiment d’amasser des dons pour leur organisation.

C'est d'ailleurs dans le but d'amasser des fonds pour offrir des bourses d'études aux étudiants-athlètes de l'Université Laval que le professeur de mathématiques Jean-Marie De Koninck a eu l'idée de créer le service de raccompagnement Opération Nez rouge, en 1984, en mobilisant l'équipe de natation de l'université.

L'initiative est aujourd'hui répandue dans sept provinces du pays.

Bilan des dernières années : 2019 : 52 000 raccompagnements au Québec pour 38 000 bénévoles impliqués

2020 : Aucun raccompagnement, déploiement d’une campagne de prévention en ligne seulement

2021 : 7300 raccompagnements au Québec pour 6800 bénévoles impliqués

Un appel à tous

Pour attirer des bénévoles, Opération Nez rouge s’adresse à toutes les personnes intéressées, peu importe leur âge, mais avant tout à ceux et celles qui ont déjà bénéficié du service dans le passé.

Vous avez apprécié l’expérience? Vous avez apprécié un retour sécuritaire et avoir la voiture à la maison le lendemain matin? Donc, pourquoi ne pas redonner au suivant le week-end d’après ou en cours de campagne? demande la directrice des communications d’Opération Nez rouge.

Rappelant que la majorité des gens qui participent en tirent beaucoup de satisfaction et qu’il s’agit d’une activité sécuritaire, sociale et même festive, Mme Vigneault invite les gens à participer entre amis, en famille et entre collègues. Si vous êtes seul, ce n’est pas un problème pour autant. Les coordonnateurs des centrales vont s’assurer de vous jumeler avec d’autres bénévoles , assure-t-elle.

Chaque groupe d’accompagnateurs est composé de trois personnes, soit un chauffeur pour le véhicule de la personne raccompagnée, un accompagnateur à bord du véhicule et un autre chauffeur pour la voiture d’escorte.

L’Opération Nez rouge commence officiellement le vendredi 25 novembre au Québec, et ce, jusque dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.