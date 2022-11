Les efforts du Canada pour reconstituer les stocks de poissons ne suffisent pas

Pêches et Océans Canada a réduit les quotas de pêche commerciale et imposé des fermetures pour reconstituer les stocks épuisés en 2022. Le ministère a entre autres fermé la pêche printanière du hareng dans le golfe du Saint-Laurent et réduit le quota de hareng au large de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Photo : Ministère des Pêches et des Océans du Canada