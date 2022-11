Lifewater de Thunder Bay de nouveau nommé l’un des meilleurs organismes de bienfaisance

Lifewater a récemment fait partie de la liste de Charity Intelligence Canada des 10 organismes de bienfaisance du pays qui ont le plus d'impact pour chaque dollar donné.

C'est la quatrième année consécutive que Lifewater figure sur la liste, un honneur qui est assez touchant , affirme la présidente de Lifewater, Lynda Gehrels.

Lifewater s'efforce notamment de fournir de l'eau potable en Haïti, au Kenya, et au Libéria.

La plupart des travaux consistent à creuser de nouveaux puits, à réparer des puits existants, à réparer et à remplacer des pompes et à dispenser une formation en matière de santé et d'hygiène.

Mme Gehrels vient de rentrer d'un séjour de six semaines en Afrique.

Je n'ai jamais vu autant de gens vivre avec si peu d'eau , dit-elle.

Un homme remplit sa bouteille d'eau au Cap, en Afrique du Sud. Photo : Getty Images / AFP / Rodger Bosch

Elle indique qu’il est important de réparer les pompes, mais aussi de s'assurer qu'il y a suffisamment de pompes dans une zone donnée.

Si j'ai un village de 1 200 habitants et que j'ai une pompe, cette pompe va tomber en panne tout le temps , affirme-t-elle.

Ou disons que j'ai une pompe et que le village voisin n'en a pas, ou qu'ils n'ont qu'une seule pompe et que leur pompe tombe en panne, les résidents vont affluer vers l'autre village et vous avez le double de personnes qui accèdent à cette pompe et elle va tomber en panne.

Mme Gehrels souligne que les pompes sont grandement utilisées et que les gens doivent pomper la poignée 40 ou 50 fois pour remplir un seau de 19 litres d'eau, et la plupart des gens remplissent plusieurs seaux à la fois.

Le réchauffement de la planète a un effet sur l'approvisionnement en eau. Photo : Reuters / Mike Hutchings

Greg Thompson, directeur de la recherche chez Charity Intelligence Canada, déclare que Lifewater fait son travail de manière rentable.

Le puits moyen coûte probablement 5 000 $. Les processus de Lifewater peuvent réduire ce montant à environ 2 500 $ , précise-t-il­.

Selon un récent rapport des Nations Unies, près de 90 % des foyers des zones rurales d'Afrique subsaharienne n'ont pas accès à l'eau courante, ce qui signifie que les femmes et les filles marchent deux heures pour aller la chercher pour leurs besoins de base.

Le changement climatique a également un effet majeur sur la sécurité de l'eau en Afrique.

L’organisme a été fondé à l’origine en 1995 par le défunt mari de Mme Gehrels, Jim, et d’autres bénévoles.

Mme Gehrels souligne qu’il s'est développé ces dernières années et compte maintenant des employés à temps plein et à temps partiel.

Jusqu'au décès de Jim, tout se passait essentiellement chez moi. Être nommé sur la liste de Charity Intelligence il y a quatre ans a fait une grande différence dans le travail qu'on pouvait faire , affirme-t-elle.

Nous venons d'exploser, en partie à cause de la notoriété de Charity Intelligence, et nous sommes environ quatre fois plus grands qu'avant.

Avec les informations de CBC