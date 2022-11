Au moins 5 baleines à bosse sont mortes récemment sur les côtes britanno-colombiennes

Cinq rorquals à bosse ont été trouvés morts en Colombie-Britannique en six semaines et il se pourrait que l'activité humaine soit en cause dans au moins trois de ces cas. Pêches et Océans Canada a confirmé la mort d'au moins cinq rorquals à bosse et pense qu'il y en a peut-être un sixième qui a subi le même sort.