Les écoles de la région prêtes à affronter des situations d’urgence

Le dernier événement remonte à la semaine dernière quand des étudiants du Collège Lionel-Groulx ont été confinés pendant quelques heures puisqu’on craignait la présence d’un tireur près du campus. La police a finalement confirmé que l’homme à l’origine du déploiement policier se promenait avec une arme en plastique.

Dans la région, les écoles primaires et secondaires, les cégeps et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) sont dotés d’un plan de mesures d’urgence en cas de menaces à la sécurité des lieux.

Au Cégep de Chicoutimi, ce plan a été mis à jour en 2021 et contient la marche à suivre en cas de tireur actif, d’une alerte à la bombe ou encore d’un incendie.

Ce sont des plans qui sont adaptés à chacun des collèges en fonction notamment des espaces qu’on occupe et des pavillons qu’on peut avoir. Il y a des collèges qui sont plus éclatés que d’autres, donc si la menace est vraiment sectorisée dans un endroit, il y a une façon de faire et si un collège a un seul pavillon, un seul campus, c’est une autre façon de faire. On veut s’assurer d’être le plus réactif en fonction de ce qu’on a comme conditions dans nos établissements , a expliqué le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

André Gobeil est directeur général du Cégep de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La direction tient à s’assurer que les enseignants et la communauté étudiante soient bien informés des mesures à adopter lors d’une potentielle menace. À Chicoutimi, les étudiants ont accès aux informations par l’entremise de la plateforme numérique du cégep. Ils recevront d’ailleurs sous peu une mise à jour concernant le plan de mesures d’urgence.

Des représentants du Cégep de Chicoutimi et du Cégep de Jonquière ainsi que de l’ UQAC participeront à une simulation d’une situation de crise le 3 décembre prochain dans un établissement scolaire de Saguenay.