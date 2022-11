Un bagarre porte ombrage à un tournoi de hockey à Charlottetown

Un an après avoir fait face à un incident à caractère raciste, un tournoi de hockey mineur de Charlottetown doit composer avec un autre événement troublant.

Une bagarre a éclaté samedi soir, vers 19 h 30, après un match de calibre AA entre des équipes de moins de 18 ans de l’Î.-P.-É. et de la Nouvelle-Écosse au tournoi annuel Early Bird au Centre Bell Aliant de Charlottetown.

Une vidéo de l’incident montre plusieurs joueurs qui se battent alors que les officiels essaient de les séparer et que les spectateurs crient dans les tribunes. Selon Hockey Î.-P.-É., certains spectateurs ont sauté sur la glace pendant la mêlée.

Une enquête est en cours, selon le service de police de Charlottetown dans un communiqué de presse, qui fait référence à une plainte de plusieurs combats ayant eu lieu sur la surface de la glace pendant une partie de hockey .

La police ajoute qu’elle étudie les vidéos de l’incident et va interroger des témoins afin de déterminer si des accusations seront portées.

Frustration chez Hockey Î.-P.-É.

L’incident survient un an après que cinq joueurs d’une autre équipe des moins de 18 ans de l’Île-du-Prince-Édouard aient fait l’objet d’une enquête et ont été suspendus pour avoir lancé des insultes raciales à un gardien noir de la Nouvelle-Écosse.

Connor Cameron, directeur général de Hockey Î.-P.-É., croit que la culture du hockey doit absolument changer. Photo : CBC / Zoom

Hockey Î.-P.-É. se demande bien comment arriver à changer la culture du sport.

« C’est presque comme si beaucoup de nos gens - et quand je dis nos gens, je veux dire nos entraîneurs, nos joueurs et les autres personnes impliquées - avaient oublié le plus grand bien du hockey. » — Une citation de Connor Cameron, directeur général de Hockey Î.-P.-É.

En réponse aux incidents à caractère raciste de 2021, Hockey Î.-P.-É. a restructuré le mandat de son comité de discipline et d’éthique et s’est concentré sur l’éducation des joueurs, des entraîneurs et des parents.

Plusieurs incidents ont été rapportés pendant le tournoi Early Bird, en fin de semaine. Photo : Radio-Canada

Connor Cameron s’est dit très malheureux qu’un autre incident se soit produit au même tournoi cette année.

Nous espérions que le travail acharné que nous avons accompli au cours de la dernière année serait récompensé par une meilleure conduite à la patinoire. Évidemment, ce n’était pas le cas dans cette situation , a-t-il déploré.

« Ce genre de chose n’a pas sa place au hockey. C’est évidemment un problème très, très grave. » — Une citation de Connor Cameron, directeur général de Hockey Î.-P.-É.

Pas le seul incident du tournoi

Et si la bagarre du samedi soir a été l’incident le plus grave, ce n’était pas le seul du tournoi. Connor Cameron a dit qu’il y avait quatre ou cinq incidents où les entraîneurs ont été éjectés, affectant les équipes avec des joueurs aussi jeunes que 10 ans.

Je ne peux pas comprendre comment la LNH peut passer une année complète sans voir un entraîneur éjecté, alors que nos entraîneurs ne peuvent pas passer une semaine sans que quelqu’un se fasse jeter dehors. Pour moi, ce n’est pas du hockey , croit M. Cameron.

S’attaquer à la culture du hockey

Hockey Î.-P.-É. mène sa propre enquête interne, mais Connor Cameron soutient que l’enjeu plus vaste est de s’attaquer à la culture de violence dans le sport. Les comportements abusifs des joueurs envers les officiels et les comportements vils sont à un niveau record dans le sport.

« Vous avez l’impression que c’est trois pas en avant et deux pas en arrière. Vous faites tout ce bon travail et vous vous réveillez un lundi matin avec quatre ou cinq incidents qui ne devraient jamais se produire. » — Une citation de Connor Cameron, directeur général de Hockey Î.-P.-É.

Selon le propos du directeur général de Hockey Î.-P.-É., certaines personnes ont attribué de mauvais comportements à la pandémie de COVID-19 et à d’autres facteurs de stress sociétaux.

Pour moi, ce sont des excuses , regrette-t-il.

Le travail d’équipe, le fait de travailler ensemble pour atteindre un objectif, le fait de sacrifier ses désirs et ses besoins personnels pour le plus grand [bien] de l’équipe - des choses comme celles-là semblent avoir été perdues ici.